Общество

В преддверии Дня Республики в Казахстане чествовали лауреатов Национального конкурса "Мерейлі отбасы"

В центральном концертном зале "Қазақстан" состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса "Мерейлі отбасы", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Как отметили организаторы, ставший доброй традицией ежегодный конкурс образцовых семей в Казахстане является сегодня масштабным и значимым мероприятием, подчеркивающим возросшую роль семейных ценностей и позитивного образа семьи и брака в обществе. С момента проведения первого конкурса в 2014 году, в нем приняло участие более 20 тыс. семей.

Открывая церемонию, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан Аида Балаева зачитала поздравление главы государства лауреатам конкурса.

"Благодаря ежегодному конкурсу вся страна узнает о семьях, в которых царит атмосфера согласия, солидарности и взаимной поддержки. И таких семей в нашей стране очень много. Во все времена семейные традиции глубоко почитались в нашем народе. Уважение старших и забота о младших являются частью нашего национального культурного кода. Семья играет ключевую роль в формировании высоких моральных принципов личности. Родители, бабушки и дедушки воспитывают в детях патриотизм, трудолюбие и стремление к знаниям", – говорится в поздравлении. 

В текущем году в конкурсе приняли участие 2 542 семьи. Более половины из них (63,4%) – жители сельских районов. Кроме того,  1 166 являются преуспевающими многодетными и 501 молодыми семьями, возраст обоих супругов в которых не достиг 29 лет.

Победители регионов представили 20 семей-лауреатов. Это представители различных профессий и трудовых династий, спортивные и творческие семьи.

"Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" наглядно продемонстировал, что главная ценность в семье – сохранение и передача из поколения в поколение духовно-нравственных ценностей, основанных на уважении и любви к старшим. Каждый взрослый представитель этих семей – человек труда, простой труженик села или города, который пользуется уважением у односельчан, горожан, коллектива, соседей, и преданно служит своей Родине", – поделились организаторы.

Семьям-лауреатам вручены дипломы и памятные подарки. Церемония награждения завершился праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.

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