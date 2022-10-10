Свежий выпуск В претендентах – женщина 10 октября 2022 г. 0:00 Насихат Оркушпаева Национальный альянс профессиональных социальных работников выдвинул Каракат Абден в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы. Каракат Абден – член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. – В Казахстане проводится электоральная кампания по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы президента страны, – отметил учредитель РОО «Национальный альянс социальных работников» Берик Туребеков. – Требования – жесткие, в том числе необходим опыт работы на государственной службе, выборных должностях не менее пяти лет. Каракат Абден более 10 лет трудилась в центральном аппарате налогового комитета, в Академии государственного управления при Президенте РК, являлась депутатом маслихата Астаны VI созыва. Имеет непосредственное отношение к социальной работе. Согласно законодательству страны, ее кандидатура соответствует установленным требованиям. Известную общественную деятельницу выдвинули в кандидаты на предстоящие внеочередные президентские выборы во время общего собрания РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников». В нем приняли участие 122 человека.