Национальный альянс профессиональных социальных работников выдвинул Каракат Абден в качестве кандидата

на предстоящие президентские выборы.

Каракат Абден – член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.

– В Казахстане проводится электоральная кампания по выдвижению кандидатов на предстоящие выборы президента страны, – отметил учредитель РОО «Национальный альянс социальных работников» Берик Туребеков. – Требования – жесткие, в том числе необходим опыт работы на государственной службе, выборных должнос­тях не менее пяти лет. Каракат Абден более 10 лет трудилась в центральном аппарате налогового комитета, в Академии государственного управления при Президенте РК, являлась депутатом маслихата Астаны VI созыва. Имеет непосредственное отношение к социальной работе. Согласно законодательству страны, ее кандидатура соответствует установленным требованиям.

Известную общественную деятельницу выдвинули в кандидаты на предстоящие внеочередные президентские выборы во время общего собрания РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников». В нем приняли участие 122 человека.