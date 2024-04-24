В Астане дольщики многострадального ЖК спустя 13 лет получат ключи

Недвижимость, Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Спустя 13 лет завершилось строительство ЖК «Триумф Сити» в Астане, сообщает Kazpravda.kz

фото из архива «КП»

Об этом сообщил аким города Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

«Завершилась история еще одного ЖК-долгостроя. Строительство ЖК «Триумф Сити» началось еще в 2011 году. Спустя 13 лет дольщики 1-очереди многоквартирного жилого комплекса получили ключи от долгожданных квартир. Продолжаются работы по благоустройству», – сообщил аким.

По его словам, ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» была проделана большая системная работа по завершению строительства данного дома, приведению документации в порядок.

Планируется, что жители 2-3 очереди получат ключи от квартир в ближайшее время.

Ранее благодаря поддержке государства было завершено строительство более 140 ЖК-долгостроев. Это позволило решить проблемы порядка 15,5 тыс. семей-дольщиков.

«На этот год остается 10 домов-долгостроев. Часть из них завершили, остальную планируем завершить до конца июня этого года. По каждому объекту есть пошаговый план мероприятий.

Завершение строительства долгостроев находится на контроле у главы государства», – добавил он.

#Астана #строительство #недвижимость #дольщики #Долгострои

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