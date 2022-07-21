В пятистороннем формате

Взаимодействие стран Центральной Азии за последние годы вышло на качественно новый уровень.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в Совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии. В мероприятии также приняли участие главы МИД Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и посол Туркменистана в Кыргызстане.

Участники обсудили ход подготовки к очередной Консультативной встрече глав центральноазиатских государств, которая пройдет в городе Чолпон-Ате 21 июля, предметно рассмотрели повестку дня и проекты итоговых документов саммита. Были также обсуждены состояние и перспективы дальнейшего укрепления регионального взаимодействия в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной областях и вопросы региональной безопасности, отмечается в сообщении МИД РК.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в своем выступлении отметил, что за последние годы межгосударственное взаимодействие стран Центральной Азии вышло на качественно новый уровень и сделан прорыв в пятисторонних отношениях.

– Казахстан намерен дальше вносить вклад в устойчивое развитие Центральной Азии, укрепление стабильности и безопасности в регионе, – подчеркнул глава МИД РК.

Участники встречи поблагодарили кыргызскую сторону за качественную организацию мероприятия и за усилия Кыргызстана, нацеленные на дальнейшее развитие региональной интеграции.