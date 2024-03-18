В Риддере «выдали» психотропное лекарство умершему пациенту

В ходе проверки в Риддерской городской больнице выявили факт нарушения правил обращения с психотропным веществом Трамадолом, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Трамадол» в марте прошлого года был включен в список психотропных веществ, подлежащих контролю в Республике Казахстан. Он выдается только по рецепту врача для пациентов с онкологией.

По сообщению прокуратуры Восточно-Казахстанской области, в нарушение указанных требований врачом-онкологом городской больницы препарат выписан умершему онкобольному пациенту и выдан по рецепту другому лицу, страдающему от употребления психоактивных веществ.