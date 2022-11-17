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Общество

В самом большом актюбинском бассейне 5 лет хлорировали воду, не меняя её

Самый крупный бассейн в Актобе, где юные пловцы пожаловались на недомогание, снова в центре внимания. Выяснилось, что там целых 5 лет не меняли воду. Оказалось, для администрации это слишком затратный процесс, и все это время воду просто хлорировали, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Проверить актюбинский бассейн потребовали в начале ноября. Родители уверяли, что после занятий у детей стала появляться аллергическая сыпь и начинался кашель. Говорили, что все это связано с превышением хлора в воде.

Летом в спорткомплексе "Достык" уже был серьезный инцидент, когда во время соревнований 12-ти участникам стало плохо и их даже забрали в больницу. Было предположение, что они отравились реактивным веществом. И вот сейчас выяснилось: из-за больших затрат администрация экономит на содержании спортивного объекта.

"В последний раз меняли воду в 2017-м году, замена воды - очень дорогостоящее мероприятие. Фильтры работают в норме, но мы сейчас разбираемся. Менять воду очень дорого - 7 миллионов тенге", - заявил главный специалист управления физической культуры и спорта Актюбинской области Адильбек Дильжанов.

Отметим, на прошлой неделе возник скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна.

Тревогу забили родители учащихся ДЮСШ №1 города Костанай. У детей появились странные симптомы после посещения нового бассейна. Родители считают, что высокая кислотность воды обжигает слизистую глаз, гортани и даже разрушает эмаль зубов детей. У многих стали выпадать волосы.

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