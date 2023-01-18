В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях
Общество
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Асет Калымов
Перепады напряжения в электросетях, как и нехватка питьевой воды, стали обыденным явлением в жизни сельчан региона. Сейчас практически во всех районах Алматинской области ощущается дефицит электричества. Свет в домах местных жителей гаснет едва ли не каждый день.
Под напряжением
Основная причина сбоев – устаревшее энергетическое оборудование, которое не выдерживает нагрузки. К примеру, к трансформаторной площадке села Кокозек, прилегающего к Алматы, подключено свыше 1 тыс. домов. В ряде сельских округов производственные предприятия и населенные пункты запитаны из одного энергоисточника.