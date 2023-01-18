В селах Алматинской области участились аварии на трансформаторных подстанциях

Под напряжением

Основная причина сбоев – устаревшее энергетическое оборудование, которое не выдерживает нагрузки. К примеру, к трансформаторной площадке села Кокозек, прилегающего к Алматы, подключено свыше 1 тыс. домов. В ряде сельских округов производственные предприятия и населенные пункты запитаны из одного энергоисточника.

Неудивительно, что в последнее время участились аварии на обветшавших трансформаторных подстанциях, из-за чего граждане стали устраивать митинги и сельские сходы с требованием к местным властям навести порядок в сфере ЖКХ.

Так, на днях недовольство выразили жители села Кошмамбет Карасайского района, устроившие собрание перед местным акиматом. В их домах случился очередной скачок напряжения, перегорели электроприборы. К слову, к здешнему трансформатору, как и в селе Кокозек, подключено около 1 тыс. абонентов. Сельчане на собственные средства покупали его, собрав вскладчину 20 млн тенге.

Правда, установили оборудование в открытом виде, без ограждения, и теперь сельчане переживают за безопасность детей. Прибывший на встречу аким Жамбылского сельского округа Еламан Омербаев сообщил, что в энергетическую компанию, обслуживающую поселок, направлено соответствующее письмо с просьбой огородить трансформаторную площадку.

Аналогичная ситуация и в соседнем селе Жамбыл, куда электроэнергию поставляет предприниматель-посредник, установивший на улицах электрические опоры. Здесь также часто выходит из строя транс­форматор, люди иной раз неделями сидят без света и тепла, а представители местных властей советуют им обращаться в аварийную службу для устранения поломок и неисправностей.

Как рассказывает жительница села Жамбыл Динара Аметова, свет отключается при любом ухудшении погодных условий – сильном ветре, дожде, снегопаде. Люди не могут обогреть свои дома, мерзнут дети и старики. Плачевная картина наблюдается здесь не первый год. И ужин при свечах для местных жителей теперь не романтическая затея, а обыденная необходимость.

Требуется замена трансформаторной подстанции и в микрорайоне «Куат» поселка Отеген-батыра. Каждый год сельчане тратят немало собственных средств на ее ремонт, но все без толку. К примеру, прошлой осенью было собрано и израсходовано 600 тыс. тенге, нынче купили силовой кабель еще на 200 тыс. тенге.

Любопытно, что и здесь хозяин трансформатора – предприниматель, который, как пожаловались активисты, и в ус не дует. Ничем не помогает в решении проблем своих клиентов. В итоге даже новогодний праздник сельчанам пришлось отмечать в потемках.

Впрочем, проблема нехватки электроэнергии присуща не только селам Алматинской области, но и Алматы. Горожане все чаще жалуются на отключения электричества. И тому есть объяснение: по данным специалис­тов-энергетиков, изношенность электросетей, обслуживающих территорию города и региона, достигает 80%. С каждым годом проводить отопительный сезон становится все сложнее, так как ветшает оборудование, унаследованное еще от советских времен. В то же время растет потребление тепла и электричества, запускаются новые энергоемкие производства.

Еще один коммунальный скандал назревает сегодня в сфере газо- и теплоснабжения сел. На днях в акимат сельского округа в Шамалгане пришли сотни местных жителей с жалобой на резкое подорожание газа и тепла.

Квитанции с новыми расценками получили несколько тысяч человек. По их словам, тариф на голубое топливо в Шамалгане (34,75 тенге за кубометр), установленный газоснабжающей компанией ТОО «Сигма-Газ», стал выше, чем в районном центре – Каскелене (около 27 тенге). Не получив внятного объяснения у газовщиков, люди попросили местную власть разобраться в ситуации.

На встречу с земляками прибыл аким Карасайского района Жасулан Естенов. Выслушав соб­равшихся, он сообщил, что для проверки вопросов ценообразования и исполнения тарифной сметы будет создана специальная комиссия. В ее состав войдут представители районного акимата, антимонопольного комитета, прокуратуры, а также члены инициативной группы села Шамалган. В случае выявления нарушений ТОО «Сигма-Газ» отстранят от работы, на ее место возьмут другого подрядчика.

Как выяснилось, поставщик повысил тариф, ссылаясь на приказ Минэнерго «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК». При этом согласование с антимонопольным ведомством получено лишь для транспортировки газа.

До конца месяца комиссия обязалась предоставить отчет о проделанной работе.