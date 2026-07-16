В сельской местности Казахстана улучшают спортивную инфраструктуру

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в стране функционируют 26 518 спортивных сооружений, обеспеченность населения спортивной инфраструктурой составляет 59,6%. В сельской местности этот показатель достиг 62,1%, что свидетельствует о последовательном расширении сети спортивных объектов в регионах.



Особое внимание уделяется строительству современных стадионов. В настоящее время в Казахстане функционируют 30 крупных стадионов, при этом ведется работа по строительству еще 15 новых объектов. Уже строятся стадионы в Алматы, Актобе, Атырау, Шымкенте и Семее, завершение которых запланировано на 2028–2029 годы. Еще по семи объектам разрабатывается проектно-сметная документация. В Таразе определен земельный участок под строительство нового стадиона, а в Костанайской и Улытауской областях проекты находятся на стадии принятия решения.





Развитие спортивной инфраструктуры охватывает реализацию крупных спорткомплексов. В 2024 году введено в эксплуатацию 90 объектов (61 – в сельской местности), в 2025 году – 147 объектов (107 – в сельской местности), в 2026 году планируется сдать 121 объект. При этом с 2026 года Министерство приступило к реализации Дорожной карты по развитию спортивной инфраструктуры на 2026–2028 годы. Она включает в себя строительство 86 инвестпроектов, в том числе 56 — в сельской местности.



Отдельное внимание уделяется развитию детского и массового футбола. Во исполнение поручения Главы государства Министерство совместно с акиматами реализует программу строительства детских футбольных площадок. В 2025 году в эксплуатацию введено 520 футбольных площадок, из которых 378 расположены в сельской местности. В текущем году по стране продолжается строительство.



Реализация данных проектов позволит повысить доступность современной спортивной инфраструктуры, создать дополнительные условия для занятий физической культурой и спортом, а также обеспечить дальнейшее развитие массового и детско-юношеского спорта во всех регионах страны.