В Семее продолжают искать пассажиров упавшего в реку автомобиля

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

В утонувшей машине остаются еще двое погибших

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в 06:00 в городе Семей, на острове Бейбитшилик близ реки Иртыш, совершив столкновение с бетонным ограждением, с обрыва в реку упал легковой автомобиль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

В момент аварии в салоне находились 4 человека. Один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыть до берега. В медицинской помощи он не нуждался.

С места поисково-спасательных работ о текущей ситуации доложил Азамат Муратов -  начальник управления по ЧС г. Семея.

«Сразу после поступления сообщения о происшествии, на место выехали сотрудники МЧС, которые начали поисково-спасательные работы. В 09:00 в 11 метрах от места происшествия поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело погибшей девушки, которое было передано в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.

На данный момент в спасательной операции задействовано: 55 спасателей, 5 плавсредств, 2 беспилотных летательных аппарата, эхолот для подводных поисков, 10 единиц техники», - сообщил Азамат Муратов.

Дополнительно для усиления операции привлечены военнослужащие МЧС РК из воинской части 68303 имени Касыма Кайсенова, а также выехали спасательные подразделения из Восточно-Казахстанской области в составе 10 спасателей и трех единиц техники.

Службы МЧС продолжают работать на месте происшествия, предпринимая все необходимые меры для эффективного завершения поисково-спасательных работ и обеспечения безопасности, добавили в ведомстве.

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