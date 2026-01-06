Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«5 января 2026 года Федеральный совет принял решение, подразумевающее немедленное вступление в силу, заморозить любые активы в Швейцарии, принадлежащие Николасу Мадуро и связанным с ним лицам», - говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник.

В документе отмечается, что "тем самым Федеральный совет стремится предотвратить вывод активов".

При этом в пресс-релизе говорится, что "заморозка активов не распространяется на членов нынешнего правительства Венесуэлы".

«Если в результате будущих судебных разбирательств будет установлено, что средства были приобретены незаконным путем, Швейцария будет стремиться к тому, чтобы эти средства пошли на пользу народу Венесуэлы», - отмечается в документе.

3 января США нанесли серию воздушных ударов по Венесуэле, а затем захватили Мадуро вместе с его супругой и перевезли в США.

Предполагается, что Мадуро будут предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые включают осуществление действий, связанных с наркоторговлей, на протяжении 25 лет. Экс-президента могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.