В Швейцарии заморозили активы Мадуро

В мире
159
Айман Аманжолова
корреспондент

Решение принял Федеральный совет страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«5 января 2026 года Федеральный совет принял решение, подразумевающее немедленное вступление в силу, заморозить любые активы в Швейцарии, принадлежащие Николасу Мадуро и связанным с ним лицам», - говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в понедельник.

В документе отмечается, что "тем самым Федеральный совет стремится предотвратить вывод активов".

При этом в пресс-релизе говорится, что "заморозка активов не распространяется на членов нынешнего правительства Венесуэлы".

«Если в результате будущих судебных разбирательств будет установлено, что средства были приобретены незаконным путем, Швейцария будет стремиться к тому, чтобы эти средства пошли на пользу народу Венесуэлы», - отмечается в документе.

3 января США нанесли серию воздушных ударов по Венесуэле, а затем захватили Мадуро вместе с его супругой и перевезли в США.

Предполагается, что Мадуро будут предъявлены обвинения по четырем пунктам, которые включают осуществление действий, связанных с наркоторговлей, на протяжении 25 лет. Экс-президента могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.

 

#Швейцария #активы #Мадуро

Популярное

Все
В Нацгвардии начался новый учебный период
В Уральске открыл двери творческий центр
Есть вода, но трещат магистрали
Расширяются география и объемы зернового экспорта
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Гостей встречали Ван Гог и Дали
Фармация: на пути к цифровизации
Инвестиции в обрабатывающий сектор растут
За здоровьем бегом марш!
Первый титул в новом году
Серебро и бронза из Фуджейры
Машинки швейной звук как знак судьбы
Улытау усиливает цифровую безопасность
Овощей в стабфонде хватит до мая
Проверят лифты и эскалаторы
Вы в наших сердцах!
Армия как социальный лифт
Закон Республики Казахстан О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов
Увеличится производство молока
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

Великобритания запретила рекламу вредной еды
Суд обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта
14 человек стали жертвами наводнения в Индонезии
Звезду турецкого сериала задержали в Стамбуле по делу о нар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]