В Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе

В Шымкенте проведено заседание Евразийского межправительственного совета в узком формате под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Участие приняли Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

«В текущем году Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза. В своем обращении к главам государств-членов ЕАЭС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты нашего председательства – использование искусственного интеллекта в качестве нового инструмента развития экономической интеграции, формирования безбарьерной среды и расширения географии торговли. Убежден, что совместными усилиями мы сможем придать интеграционным процессам дополнительный импульс»,– подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе заседания участники обменялись мнениями касательно дальнейшего развития торгово-экономических отношений, взаимодействия в области цифровых технологий и искусственного интеллекта. Следует отметить, что заседание проведено накануне международного цифрового форума Digital Qazaqstan 2026, который посвящен теме «Индустрия 5.0: Сила взаимодействия», что также способствует углублению многостороннего диалога. Внимание уделено инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, а также перспективам дальнейшего развития экономики стран и повышения эффективности отраслей в целом. Отмечено, что технологии ИИ позволяют ускорять логистические процессы, повышать прозрачность и формировать более эффективные цифровые цепочки поставок.

