В СКО построят 38 новых объектов первичной медико-санитарной помощи

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в рамках рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомилась с работой медицинских организаций региона, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Глава ведомства и аким области Гауез Нурмухамбетов посетили Кызылжарскую районную больницу, включающую стационар на 80 коек, 10 врачебных амбулаторий, 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 40 медицинских пунктов.

Особое внимание уделено планам по строительству на территории районной больницы новой поликлиники на 250 посещений в смену. Всего в районе функционирует 59 медицинских организаций, обеспечивающих различные виды помощи 48 тысячам жителей.

Министр обсудила с врачами вопросы медицинских кадров, социальной поддержки, и оснащения сельских объектов здравоохранения. Глава ведомства подчеркнула важность повышения качества медицинской помощи и профилактической работы с населением, а также необходимость улучшения инфраструктуры и материально-технической базы сельских медицинских организаций. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в сельских населенных пунктах региона в текущем году строится 38 объектов ПМСП, в том числе 22 медицинских и 16 фельдшерско-акушерских пунктов.

Во время рабочей поездки состоялась встреча министра с жителями области. Основные вопросы, озвученные населением, касались лекарственного обеспечения, госпитализации и получения медицинской помощи.

На личном приеме граждан министр дала разъяснения по каждому обращению, отдельные вопросы взяла под личный контроль, поручив их решение профильным подразделениям министерства.