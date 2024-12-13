В США испытали гиперзвуковую ракету

Запуск был произведен с базы космических войск на мысе Канаверал в штате Флорида

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По информации Пентагона, в США успешно испытали конвенциональную гиперзвуковую ракету, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Министр армии США Кристин Вормут подчеркнула, что это не первое испытание с переходом на гиперзвуковую скорость.

Успехом завершился второй по счету тест, он же стал первым, при котором велись боевые стрельбы с использованием центра управления батареями и пусковой установки транспортера-эмулятора.

В ведомстве пояснили, что гиперзвуковой считается скорость, в пять раз превышающая скорость звука.

В сообщении также отмечается, что успешные испытания открывают возможность для внедрения гиперзвуковых комплексов в армии и на морских базах Военно-морских сил (ВМС).