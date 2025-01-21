В США ограничат предоставление гражданства по праву рождения

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Трамп подписал исполнительный указ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Текст документа пока не опубликовали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Это указ, который касается определения гражданства по праву рождения, согласно 14-й поправке к конституции», - сказал помощник президента перед тем, как тот подписал документ.

«Это нелепо! Мы - единственная в мире страна, которая так поступает применительно к праву по рождению», - утверждал новый американский лидер.

Как уточнил пресс-пул Трампа, речь идет об указе, касающемся «прекращения предоставления гражданства по праву рождения». Текст документа пока не опубликован.

По сведениям агентства Reuters, указ предусматривает ограничения на предоставление американского гражданства по праву рождения детям нелегальных мигрантов.

В конце декабря 2024 года телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что команда Трампа рассматривает различные варианты отмены предоставления гражданства США по праву рождения. В публикации отмечалось, что команда республиканца не исключает возможность ужесточения правил выдачи туристических виз для борьбы с «родильным туризмом».

Кроме того, канал отмечал, что Госдепартаменту могут запретить «выдавать паспорта детям, если у их родителей нет документов».

В начале декабря 2024 года Трамп в интервью телеканалу NBC News подтвердил свои планы положить конец практике предоставления гражданства по праву рождения. Он подчеркнул, что считает автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой к конституции, нелепым и планирует прекратить эту практику путем подписания исполнительного указа.

Ранее Трамп заявил, что США выходят из ВОЗ. 

 

#США #отмена #Трамп #гражданство

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