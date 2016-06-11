​В стране чудес и сказок

На праздник, который состоял­ся в развлекательном центре «Балдаурен», были приглашены дети из Общества детей-инвалидов Астаны. Маленькие гости играли на игровых автоматах, танцевали, проявляли свой талант в рисовании и прикладном искусстве. Также народные коммунисты специально для детей пригласили персонажей из любимых мультфильмов и сказок, и, как подобает любому празднику, был накрыт большой праздничный дастархан.

Кунг-фу панда, трансформер, фея – все они дали возможность на миг окунуться в страну чудес и сказок. Особенно детям понравилось шоу мыльных пузырей. Все эти сказочные и полные счастья моменты профессиональный фотограф запечатлил на фотоснимках, которые затем были розданы на память участникам событий.

От лица организаторов в мероприятии принял участие руководитель аппарата Центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана Виктор Смирнов. Он отметил, что поддержка социально уязвимого слоя населения и нуждающихся – это один из главных приоритетов партии. Сегодняшнее мероприятие имеет особую значимость для народных коммунистов, так как дети – это наше будущее, будущее страны, будущее партии.

– Мы хотим, чтобы сегодняшний праздник сблизил вас, чтобы вы общались между собой. Потому что общение очень важно в этом возрасте. Мы хотели, чтобы на этот праздник пришли именно вы. Люди, которые, несмотря ни на какие жизненные ситуации, смогли остаться сильными и продолжали радоваться жизни. Мы гордимся вами, вы сильнее нас, – сказал руководитель аппарата ЦК КНПК.

Представители «Общества детей-инвалидов города Астаны» выразили свою признательность и вручили благодарственное письмо руководству партии.

– Спасибо за огромную радость, которую вы сегодня подарили нашим детям. Это большое счастье видеть улыбки на лице детей и их родителей, – выразила свою благодарность администратор социальной службы «Общества детей-инвалидов города Астаны» Оксана Омельковец.

Родители радовались празднику не меньше детей, ведь они тоже достойны этого праздника.

– Сегодня особенный день для наших детей, они веселятся, радуются этому празднику. Я очень благодарна Коммунистической Народной партии Казахстана. Дети счастливы, а это значит, праздник удался, – поделилась своим впечатлением многодетная мать, воспитывающая ребенка-инвалида, Жанат Жаханбаева.

Праздник завершился вручением памятных подарков детям.