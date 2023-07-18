В ТЭЦ Шахтинска выехали с внеплановой проверкой после критики мажилисмена

В Минэнерго отметили, что шахтинская ТЭЦ работает с 1964 года, ее износ составляет 75%, находится в красной зоне.

Фото пресс-службы МЭ РК

Министерство энергетики сообщило о том, что акимату города Шахтинск Карагандинской области и руководству ТЭЦ поручено принять все неотложные меры и контролировать работу подрядных организаций, передает Kazpravda.kz.

"15 июля партия "Amanat" распространила сообщение, что в рамках рабочей поездки в Шахтинск депутат Мажилиса, член фракции "Amanat" Бауыржан Смагулов посетил местную теплоэлектроцентраль, где выявил ряд проблем на энергообъекте. 17 июля, принимая во внимание обстоятельства, отмеченные депутатом, и для очередной проверки хода подготовки энергопредприятия к отопительному сезону территориальный департамент Комитета атомного энергетического контроля и надзора по Карагандинской области выехал с внеплановой проверкой на шахтинскую ТЭЦ", - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что шахтинская ТЭЦ работает с 1964 года, ее износ составляет 75%, находится в красной зоне. Прошлый отопительный сезон для энергопредприятия по уровню критичности основного оборудования прошел в напряженном режиме.

До начала отопительного сезона на станции запланирован текущий ремонт котлов № 1, 3 и 4, турбин № 1 и 2. На ремонтные работы из местного бюджета выделено 1,375 млрд тенге. На сегодня объем выполненных работ на котле № 1 составляет всего 22%, на котле № 3 – 11%, по котлу № 4 – 39%, по турбине № 1 – 60%, на турбине № 2 – 32%.

В ремонте котла № 3 задействовано всего 7 человек, работы идут с отставанием от графика. Необходимые запчасти для мельниц будут поставлены только в конце августа.

Вместо запланированного капитального ремонта котла № 1 фактически в этом году будет проводиться лишь текущий ремонт.

Что касается аварийной кровли над дымососным отделением общей площадью 1 440 кв. м, на сегодня только проводятся конкурсные процедуры, которые будут завершены в первой декаде августа.

В целом фактически на протяжении порядка десяти лет на ТЭЦ Шахтинска не проводились полноценные капитальные ремонты котлов и турбин, также имеется дефицит персонала, отметили в Минэнерго.

"По итогам выезда, акимату города Шахтинск и руководству станции поручено принять оперативные меры по имеющимся рискам, в том числе обеспечить постоянный контроль за работой подрядных организаций с мобилизацией рабочего персонала", - заключили в министерстве.