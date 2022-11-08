В ЦИК РК ответили на вопрос о подарках впервые голосующим

Будут ли дарить подарки на досрочных президентских выборах 20 ноября голосующим впервые, ответил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Средства на подарки тем, кто впервые голосует, у нас точно не предусмотрены», – заявил Константин Петров.

Однако он не исключил вероятности того, что избирательные комиссии, зная своих избирателей, подготовят какие-то сувениры.

«Бюджеты централизованно на это не предусмотрены, и это личные инициативы самих избирательных комиссии, и они необязательные», – добавил замглавы ЦИК.