Открытие нового вуза – важный шаг к углублению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в области образования и науки

Фото: пресс-служба правительства

В Туркестане состоялось торжественное открытие корейского университета «Woosong University Kazakhstan», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Открытие нового вуза – важный шаг к углублению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в области образования и науки.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ Ик, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров, а также почетный председатель и член правления Фонда образования «Woosong» Ким Сон Кёнг.

В своем выступлении Ермек Кошербаев подчеркнул историческую важность открытия филиала.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в нашей стране ведется работа по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов. На сегодняшний день реализовано 40 стратегических партнерств различного формата, из которых 33 – это филиалы иностранных университетов. Сегодня мы стали свидетелями исторического события – открытия филиала одного из ведущих университетов Республики Корея в духовно богатом и древнем Туркестане. Этот университет станет не просто образовательной площадкой, а центром международного сотрудничества, инноваций и подготовки высококлассных специалистов, которые будут формировать интеллектуальный капитал нашей страны», — сказал вице-премьер.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил важность проектов, направленных на превращение Казахстана в ведущий образовательный хаб Центральной Азии. Он подчеркнул, что открытие филиалов зарубежных университетов является ключевым элементом достижения этой стратегической цели. По его словам, «Woosong University Kazakhstan», который распахнул двери для студентов в новом учебном году, является ярким примером успешного партнерства.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Правительством реализуется системная работа по развитию международного образовательного сотрудничества, открытию филиалов иностранных вузов и созданию условий для академической мобильности студентов и преподавателей.

Так, на базе Кызылординского университета имени Коркыт Ата при сотрудничестве с SeoulTech был открыт Институт искусственного интеллекта. Сегодня Казахстан активно сотрудничает с ведущими университетами Кореи – SeoulTech, Woosong, Dong-Eui, KAIST, реализуя первые зарубежные филиалы, исследовательские центры, программы двойных дипломов и академические обмены.

В ходе церемонии директор «Woosong University Kazakhstan» Хва Чон Ён представил миссию университета, основные образовательные программы, направления научной деятельности и международные партнерства.

В рамках мероприятия почетные гости оставили записи в «Книге пожеланий» университета, ознакомились с цифровой библиотекой, учебными залами и современными аудиториями, а также встретились со студентами, пожелав им успехов в учебе.