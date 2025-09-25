В Туркестане открылся филиал ведущего корейского университета

Образование
37

Открытие нового вуза – важный шаг к углублению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в области образования и науки

Фото: пресс-служба правительства

В Туркестане состоялось торжественное открытие корейского университета «Woosong University Kazakhstan», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Открытие нового вуза – важный шаг к углублению стратегического сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея в области образования и науки.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ Ик, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров, а также почетный председатель и член правления Фонда образования «Woosong» Ким Сон Кёнг.

В своем выступлении Ермек Кошербаев подчеркнул историческую важность открытия филиала.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в нашей стране ведется работа по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов. На сегодняшний день реализовано 40 стратегических партнерств различного формата, из которых 33 – это филиалы иностранных университетов. Сегодня мы стали свидетелями исторического события – открытия филиала одного из ведущих университетов Республики Корея в духовно богатом и древнем Туркестане. Этот университет станет не просто образовательной площадкой, а центром международного сотрудничества, инноваций и подготовки высококлассных специалистов, которые будут формировать интеллектуальный капитал нашей страны», —  сказал вице-премьер. 

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил важность проектов, направленных на превращение Казахстана в ведущий образовательный хаб Центральной Азии. Он подчеркнул, что открытие филиалов зарубежных университетов является ключевым элементом достижения этой стратегической цели. По его словам, «Woosong University Kazakhstan», который распахнул двери для студентов в новом учебном году, является ярким примером успешного партнерства.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, Правительством реализуется системная работа по развитию международного образовательного сотрудничества, открытию филиалов иностранных вузов и созданию условий для академической мобильности студентов и преподавателей. 

Так, на базе Кызылординского университета имени Коркыт Ата при сотрудничестве с SeoulTech был открыт Институт искусственного интеллекта. Сегодня Казахстан активно сотрудничает с ведущими университетами Кореи – SeoulTech, Woosong, Dong-Eui, KAIST, реализуя первые зарубежные филиалы, исследовательские центры, программы двойных дипломов и академические обмены.

В ходе церемонии директор «Woosong University Kazakhstan» Хва Чон Ён представил миссию университета, основные образовательные программы, направления научной деятельности и международные партнерства.

В рамках мероприятия почетные гости оставили записи в «Книге пожеланий» университета, ознакомились с цифровой библиотекой, учебными залами и современными аудиториями, а также встретились со студентами, пожелав им успехов в учебе.

#Образование #Корея #ВУЗ

Популярное

Все
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Завершить начатое и дать старт новым проектам
Доверительные отношения в бизнес-кругах складываются по крохам
Шахматная дипломатия в действии
Пешеходы против самокатов
Школьники «примерили» будущие профессии
Сюрприз для солдат
ИИ должен служить обществу
Попался в сеть
Школа – символ перемен
Поиграем в профессии!
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Coca-Cola по-шымкентски
США перестали принимать посылки из Казахстана
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Белый дом распорядился наметить массовые увольнения на случай шатдауна
Новая архитектура народного представительства
В духе миролюбия, толерантности и диалога
Нужны вера, надежда и любовь
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Imanbek номинирован на музыкальную премию Latin GRAMMY
Диалог будет продолжен
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Все решится в Астане
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Рост зарплаты госслужащих не будет зависеть от должности – АДГС
В работе АЗС Qazaq Oil выявили нарушения при отпуске топлива
Backstreet Boys в Астане: как попасть по билетам на концерт
Наркомания – угроза нации
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Skills Enbek: государство «дает удочки и учит ловить рыбу» для всех желающих работать
Торгай возродит дорога
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане

Читайте также

Поиграем в профессии!
Школа – символ перемен
Школьники «примерили» будущие профессии
Формировать экологическое мышление

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]