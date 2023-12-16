В Туркестане впервые проведены уникальные операции на сонных артериях

Стоимость операции составляет 3 млн тенге, однако она проводится бесплатно в рамках ОСМС, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Туркестанской области

Врачи Туркестанской городской центральной больницы разработали новый вид операции против цереброваскулярных нарушений и ишемического инсульта при атеросклерозе сонной артерии. По данному подходу двум Кентауским жителям успешно проведено эндоваскулярное стентирование сонных артерий, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

«Врачи выявили у пациентов наличие стенозов и атеросклеротических бляшек в сонной артерии и повышенный риск того, что закупоренные сосуды могут привести к инсульту. Медики остановились на этом виде операции с учетом пожилого возраста, осложнений и противопоказаний пациентов», - говорится в сообщении.

Эндоваскулярные стентирующие операции - это новый метод, который в последние годы стал широко использоваться в ведущих клиниках мира. Стентирование сонной артерии – это питание головного мозга путем установки тонкой металлической структуры в суженную или закупоренную вену, что предотвращает острые нарушения мозгового кровообращения (инсульт), действуя как стент-каркас.

Одним из главных преимуществ такой операции считается минимальный тип травмы, который гарантирует быстрое выздоровление пациента и уменьшение послеоперационных осложнений. Время выполнения операции составляет около 30-60 минут. Этот тип операции проводится под местной анестезией, безболезненно, путем прокалывания паховой складки в бедренную артерию, и пациент все это время находится в своем сознании.

Стоимость операции составляет 3 млн тенге. Однако она проводится бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

После завершения операции пациент может возвращаться к движению на следующий день.

Двое пациентов из Кентау, перенесших операцию, готовятся к выписке.