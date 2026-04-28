Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен

Столкнувшись с предательством и бедностью, Айжан взваливает на себя груз ошибок близких людей

Драму Анвара Матжанова «Періште» («Ангел»), покоряющую кинопрокат, вполне можно назвать детальным исследованием человеческой стойкости на фоне суровых 90-х годов. В глубоком психологизме картины, вызывающем море женских слез, убедилась корреспондент Kazpravda.kz

В центре сюжета – юная студентка Айжан, приехавшая из аула в город за мечтой об образовании и независимости. Окрыленная надеждами, она тайно выходит замуж, но уже через две недели её мир рушится: выясняется, что у мужа есть вторая семья, которую он скрывал годами. Это открытие становится для героини не просто личной трагедией, а крахом всех жизненных ориентиров.

Конфиликт интересов обостряется, когда в жизнь Айжан врывается гражданская супруга её мужа. Доведенная до отчаяния предательством, Гульсум решается на самоубийство.

Эта сцена становится одной из самых пронзительных в фильме, после чего повествование обретает почти мистическое измерение: образ погибшей словно продолжает незримо присутствовать в ее жизни.

Продюсер и по совместительству исполнительница главной роли Куралай Анарбекова воплощает образ Айжан с поразительной достоверностью – зритель буквально чувствует, как героиня взрослеет, беря на себя груз ответственности.

Гульсум в интерпретации Шехназ Кызыхановой усиливает трагизм истории, а юные актеры Нуралы Толеугазы и Раяна Бакытжанкызы приносят в картину искренность.

Арман Уахитов мастерски воплотил образ мужа – человека, скрывающего за маской благопристойности бездну эгоизма. Даже оказавшись в тюрьме, он не раскаивается, а лишь жалко оправдывается, выставляя себя «жертвой обстоятельств». Его смерть лишь запускает новый цикл испытаний для героини.

Боль превращается в крылья

Оставшись без матери и матери, дети попадают в дом родственников, где царят разруха и безысходность. Тетя и ее муж страдают алкоголизмом, а сами дети живут в холоде, постоянном унижении и страхе.

Такие дущещипательные эпизоды сняты с подчеркнутой сдержанностью, почти документально – отсутствие лишней драматизации делает происходящее еще более тяжелым для восприятия.

Переломный момент наступает, когда Айжан решает взять ответственность за чужих детей. Этот выбор не подан как глянцевый героизм – напротив, он дается ей через огромное внутреннее сопротивление. Даже родной отец не поддерживает ее, оставляя наедине с бытовыми проблемами.

Испытания на этом не заканчиваются: бандиты силой отбирают автомобиль и цинично выгоняют Айжан из съемной квартиры.

Их дальнейшая жизнь проходит в тесной коммуналке, в условиях постоянной нехватки средств. Скромный заработок – продажа мантов на вокзале – становится символом их новой реальности: суровой, но честной.

Через эти бытовые детали фильм показывает, как постепенно рождается новая семья, основанная не на кровном родстве, а на осознанном выборе и взаимной поддержке.

Кульминация истории разворачивается в зале суда, где Айжан борется за право воспитывать детей. Против нее выступают биологические родственники, которые, несмотря на свою очевидную несостоятельность, пытаются забрать детей. Именно здесь окончательно кристаллизуется сила героини – её готовность идти до конца ради тех, кого она взяла под защиту.

Женская воля против мужского эгоизма

Визуально картина безупречно воссоздает дух 90-х. Одежда, интерьеры, уличные сцены – всё это выглядит не декорацией, а живым документом эпохи. Холод, бедность и густое ощущение безысходности переданы с такой достоверностью, что становятся почти осязаемыми.

Впрочем, авторский посыл фильма предельно честен: это горькое высказывание о мужской безответственности и той непомерной цене, которую за неё платят женщины и дети.