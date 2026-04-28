Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен

Кино
Дана Аменова
специальный корреспондент

Столкнувшись с предательством и бедностью, Айжан взваливает на себя груз ошибок близких людей

Фото: кадры из фильма

Драму Анвара Матжанова «Періште» («Ангел»), покоряющую кинопрокат, вполне можно назвать детальным исследованием человеческой стойкости на фоне суровых 90-х годов. В глубоком психологизме картины, вызывающем море женских слез, убедилась корреспондент Kazpravda.kz  

В центре сюжета  юная студентка Айжан, приехавшая из аула в город за мечтой об образовании и независимости. Окрыленная надеждами, она тайно выходит замуж, но уже через две недели её мир рушится: выясняется, что у мужа есть вторая семья, которую он скрывал годами. Это открытие становится для героини не просто личной трагедией, а крахом всех жизненных ориентиров.

Конфиликт интересов обостряется, когда в жизнь Айжан врывается гражданская супруга её мужа. Доведенная до отчаяния предательством, Гульсум решается на самоубийство.

Эта сцена становится одной из самых пронзительных в фильме, после чего повествование обретает почти мистическое измерение: образ погибшей словно продолжает незримо присутствовать в ее жизни. 

Продюсер и по совместительству исполнительница главной роли Куралай Анарбекова воплощает образ Айжан с поразительной достоверностью  зритель буквально чувствует, как героиня взрослеет, беря на себя груз ответственности.

Гульсум в интерпретации Шехназ Кызыхановой усиливает трагизм истории, а юные актеры Нуралы Толеугазы и Раяна Бакытжанкызы приносят в картину искренность.

Арман Уахитов мастерски воплотил образ мужа  человека, скрывающего за маской благопристойности бездну эгоизма. Даже оказавшись в тюрьме, он не раскаивается, а лишь жалко оправдывается, выставляя себя «жертвой обстоятельств». Его смерть лишь запускает новый цикл испытаний для героини.

Боль превращается в крылья

Оставшись без матери и матери, дети попадают в дом родственников, где царят разруха и безысходность. Тетя и ее муж страдают алкоголизмом, а сами дети живут в холоде, постоянном унижении и страхе.

Такие дущещипательные эпизоды сняты с подчеркнутой сдержанностью, почти документально – отсутствие лишней драматизации делает происходящее еще более тяжелым для восприятия.

Переломный момент наступает, когда Айжан решает взять ответственность за чужих детей. Этот выбор не подан как глянцевый героизм  напротив, он дается ей через огромное внутреннее сопротивление. Даже родной отец не поддерживает ее, оставляя наедине с бытовыми проблемами.

Испытания на этом не заканчиваются: бандиты силой отбирают автомобиль и цинично выгоняют Айжан из съемной квартиры. 

Их дальнейшая жизнь проходит в тесной коммуналке, в условиях постоянной нехватки средств. Скромный заработок  продажа мантов на вокзале  становится символом их новой реальности: суровой, но честной.

Через эти бытовые детали фильм показывает, как постепенно рождается новая семья, основанная не на кровном родстве, а на осознанном выборе и взаимной поддержке.

Кульминация истории разворачивается в зале суда, где Айжан борется за право воспитывать детей. Против нее выступают биологические родственники, которые, несмотря на свою очевидную несостоятельность, пытаются забрать детей. Именно здесь окончательно кристаллизуется сила героини  её готовность идти до конца ради тех, кого она взяла под защиту.

Женская воля против мужского эгоизма

Визуально картина безупречно воссоздает дух 90-х. Одежда, интерьеры, уличные сцены – всё это выглядит не декорацией, а живым документом эпохи. Холод, бедность и густое ощущение безысходности переданы с такой достоверностью, что становятся почти осязаемыми.

Впрочем, авторский посыл фильма предельно честен: это горькое высказывание о мужской безответственности и той непомерной цене, которую за неё платят женщины и дети.

Проект «Періште» через личную историю героини раскрывает масштабные общественные перемены и поднимает тему переоценки семейных ценностей.

Финал фильма вселяет надежду на то, что даже из пепла разрушенной жизни можно воздвигнуть нечто чистое, если в сердце живет сострадание. Картина не оставляет после себя пустоты, так как даже в самые темные времена можно остаться человеком и стать «ангелом» для тех, кто в этом больше всего нуждается.

