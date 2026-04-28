В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров

По итогам реализации международного культурного проекта «Voice Beyond Horizon» в китайской столице состоялся творческий семинар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Мероприятие было организовано Посольством Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, телеканалом «Хунань ТВ» и Культурным центром Казахстана в Пекине.

В семинаре принял участие советник-посланник Посольства РК в КНР Аскар Шалкарбаев, заместители директора Департаментов Государственного управления радио и телевидения КНР Ян Юн и Ю Жухун, председатель и главный редактор медиахолдинга «Хунань ТВ» Цай Чжэнвэнь, казахский исполнитель Димаш Кудайберген а также представители культурных и творческих кругов Китая.

В своём выступлении А.Шалкарбаев отметил, что проект «Voice Beyond Horizon» стал эффективной платформой культурного взаимодействия, способствующий продвижению казахской культуры за рубежом и укреплению гуманитарных связей с Китаем. Подчёркнута важность использования современных медиаформатов для расширения международной аудитории и укрепление взаимопонимания между народами Казахстана и Китая.

Участниками семинара отмечено, что проект стал эффективной платформой для объединения традиционных культурных ценностей и современных творческих подходов, способствуя формированию качественного контента, ориентированного на международную аудиторию.

Особо подчеркнут вклад казахского исполнителя Димаша Кудайбергена, чьё творчество получило широкое признание в Китае и стало важным элементом культурного диалога между двумя странами.

Участники семинара выразили заинтересованность в дальнейшем развитии совместных проектов в сфере культуры, медиа и креативных индустрий.

Шоу «Voice Beyond Horizon» - международный музыкальный проект, инициатором которого выступил казахский певец и продюсер Димаш Кудайберген. Съёмки шоу проходили в течение 22 дней в Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы и Астане. По итогам 3 месяцев показа, программа набрала более 2 млрд просмотров по всему миру.