В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров

По итогам реализации международного культурного проекта «Voice Beyond Horizon» в китайской столице состоялся творческий семинар,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Мероприятие было организовано Посольством Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, телеканалом «Хунань ТВ» и Культурным центром Казахстана в Пекине.

В семинаре принял участие советник-посланник Посольства РК в КНР Аскар Шалкарбаев, заместители директора Департаментов Государственного управления радио и телевидения КНР Ян Юн и Ю Жухун, председатель и главный редактор медиахолдинга «Хунань ТВ» Цай Чжэнвэнь, казахский исполнитель Димаш Кудайберген а также представители культурных и творческих кругов Китая.

В своём выступлении А.Шалкарбаев отметил, что проект «Voice Beyond Horizon» стал эффективной платформой культурного взаимодействия, способствующий продвижению казахской культуры за рубежом и укреплению гуманитарных связей с Китаем. Подчёркнута важность использования современных медиаформатов для расширения международной аудитории и укрепление взаимопонимания между народами Казахстана и Китая.

Участниками семинара отмечено, что проект стал эффективной платформой для объединения традиционных культурных ценностей и современных творческих подходов, способствуя формированию качественного контента, ориентированного на международную аудиторию.

Особо подчеркнут вклад казахского исполнителя Димаша Кудайбергена, чьё творчество получило широкое признание в Китае и стало важным элементом культурного диалога между двумя странами.

Участники семинара выразили заинтересованность в дальнейшем развитии совместных проектов в сфере культуры, медиа и креативных индустрий.

Шоу «Voice Beyond Horizon» - международный музыкальный проект, инициатором которого выступил казахский певец и продюсер Димаш Кудайберген. Съёмки шоу проходили в течение 22 дней в Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы и Астане. По итогам 3 месяцев показа, программа набрала более 2 млрд просмотров по всему миру.

Популярное

Все
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
22 медали – в копилке страны
Объединять эпохи и культуры
Человек, опередивший время
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
От политических деклараций – к конкретным действиям
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
В Астане проходит Региональный экологический саммит
Годами в бегах
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Победителей международного конкурса молодых хореографов наг…
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Каз…
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова че…
Аида Балаева: Креативные индустрии становятся частью новой …

