Каков уход, таков и плод

Статьи,Садоводство
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Яблоневый сад – гораздо больше, чем весеннее кружево белых цветов и осенний сбор душис­тых плодов. Для Казахстана яблоко как таковое – это образ, ставший национальным брендом.

фото из личного архива героя материала

Каждое яблоко, которое сегодня едят в Нью-Йорке, Париже или Токио, несет в себе «ДНК казахстанских гор». Научно доказанный факт: прародительницей всех современных сортов выступает легендарная яблоня Сиверса, тысячелетиями произраставшая в диких лесах Жетысу.

В наши дни этот исторический потенциал обретает новое дыхание в руках современных фермеров. Яркий пример тому – хозяйство «Саят» в селе Казахстан Алакольского района области Жетысу. Его руководитель Саят Курманбаев по основной специальности строитель, однако 15 лет назад он решил кардинально сменить род занятий на садоводство. Сегодня под его началом 145 га земли, из которых семь – территория особого внимания, где бережно выращиваются 3 200 яблонь.

Садоводство, как говорит Саят, – это бизнес вдолгую, требующий терпения и планов на годы вперед. Дерево начинает полноценно плодоносить не сразу, но при правильном уходе способно приносить урожай до 60 лет, становясь надежным капиталом для нескольких поколений семьи. Саят сделал ставку на сорта, проверенные временем и востребованные потребителем: от ранней «зари», дарящей вкус лета, до «кандиля» и «синапа» – приз­нанного короля зимнего хранения.

Работа в саду – это ежедневный кропотливый труд: от весенней обрезки кроны до по-аптекарски точного внесения удобрений и организации водосберегающего полива.

– Современное садоводство невозможно без новейших технологий, – считает владелец яблоневой плантации. – В хозяйстве успешно применяется капельное орошение, которое, помимо экономии гидроресурсов, позволяет доставлять питательные вещества непосредственно к корням. Такой подход дает возможность сохранить почву плодородной, а яблоки – экологически чистыми и обладающими тем самым эталонным вкусом.

Развитие аграрного бизнеса немыс­лимо без эффективной логистики. Саят Курманбаев решил вопрос сбыта выращенного урожая, предварительно проведя диверсификацию яблоневых сортов: летние сорта оперативно дос­тавляются туристам на побережье Алаколя, а зимние отправляются на хранение, чтобы стать качественным дополнением к рациону в местных школах и детских садах. Более того, садовод придерживается принципа безотходного производства: плоды, не имеющие идеального товарного вида, идут на переработку – из них получают сухофрукты и натуральные компоты. В планах хозяйства – строительство собственного фруктохранилища на 300 тонн и запуск цеха по выпуску соков и варенья.

Опыт Саята Курманбаева, кстати, вдохновляет сельскую молодежь. Десятки парней готовы у него учиться и помогать, чтобы перенять опыт.

