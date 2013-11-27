В условиях глобализации

Тема номера «Современное государство». По словам главного редактора издания профессора Сергея Ударцева, в нем содержатся самые разнообразные публикации, раскрывающие заявленную тематику. В частности, в журнале представлены статьи председателя Агентства РК по делам государственной службы Алихана Байменова по проблемам реформирования государственной службы и заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК Алика Шпекбаева о модернизации правоохранительных органов.

В материале «Казахстан: становление космической державы (ответы на вопросы главного редактора)» председатель Национального космического агентства РК Талгат Мусабаев обстоятельно рассказывает о создании современного космического центра в Астане и его регио­нальных отделениях. Речь идет о значении космической деятельности, ее экономической отдаче и перспективах развития.

В статье профессора КазГЮУ Виктора Малиновского «Конституционные советы Казахстана и Франции» проведен сравнительный анализ статуса и деятельности этих государственных органов. Значительный интерес представляет публикация доцента Альмиры Жаппаровой «Правовые аспекты биоэтики», затрагивающая актуальные вопросы правового регулирования трансплантологии и других современных проблем в сфере здравоохранения.

Вызовут интерес статьи доктора юридических наук Аскара Кишкембаева о деятельности Евразийской комиссии и проблемах интеграции, а также видного российского юриста профессора Юрия Старилова о модернизации российского государства.

Проблемы модернизации правоохранительных органов раскрываются в материалах профессоров Максута Нарикбаева, Марата Когамова, Азамата Кереева. Стратегии «Казахстан-2050» и развитию государственного управления посвящена статья кандидата юридических наук Натальи Уваровой.

Читатели с интересом ознакомятся со статьей доктора PhD Мираса Дауленова, в которой анализируется меж­дународно-правовой статус «Княжества Силенд». Это непризнанное самопровозглашенное микрогосударство у берегов Великобритании выдало около 160 тыс. паспортов своим гражданам – людям, которые реально живут в разных странах мира. Кроме того, княжество выпускало собственную валюту, почтовые марки, продавало свидетельства о графских титулах и так далее.

В журнале также представлены новые издания научной и информационно-аналитической юридической направленности, выпущенные в свет в 2012–2013 годах.

Статьи публикуются на русском, казахском и английском языках. Журнал отличается не только добротным содержанием, но и качественными иллюстрациями, среди которых есть и уникальные. В частности, здесь помещен снимок А. Букейханова среди русских масонов (в самарский период его жизни).

Анна ВЕГЕЛЬ