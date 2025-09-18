Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Усть-Каменогорске задержали мошенника, который крал личные данные участников на стримах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, 18-летний парень отслеживал в мессенджере прямые эфиры и во время трансляций фиксировал с экрана SMS для подтверждения входа с сотовыми номерами участников. Используя эти коды, обманщик получал доступ к учетным записям, проходил авторизацию в чужих аккаунтах и рассылал сообщения с просьбой одолжить деньги.

«Полученные суммы мошенник сразу выводил на свой счет. Всего пострадали пять жителей области», - дополнительно рассказали в департаменте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В рамках досудебного расследования полицейские проверяют возможную причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Как напомнили в областном управлении по противодействию киберпреступности, нельзя публиковать и озвучивать в прямом эфире свои персональные данные: ИИН, номер банковской карты, адрес проживания, телефон и другую конфиденциальную информацию.