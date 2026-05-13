Иностранца с крупной партией «синтетики» задержали в Акмолинской области

Пресечен факт незаконного оборота синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Полицейскими с поличным задержан гражданин иностранного государства. Во время обыска у него обнаружили и изъяли 120 свертков с веществом, предположительно мефедроном. Общий вес изъятых наркотиков составил более 240 гр.

По предварительной информации, подозреваемый должен был забрать особо крупную партию запрещенных веществ в Кокшетау и перевезти ее в другой населенный пункт.

«По данному факту проводится досудебное расследование. На время следствия фигурант водворен в изолятор временного содержания», – детализировали в правоохранительных органах.

В полиции также отметили, что работа по выявлению и пресечению наркопреступлений продолжается в усиленном режиме.