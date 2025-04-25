фото Игоря Бургандинова

На сцене «Қазақконцерта» имени Розы Баглановой развернулось масштабное и зрелищное представление: в калейдоскопе концерт­ной программы сменяли друг друга красочные и яркие номера – песни и танцы народов мира в исполнении ансамбля BIRLIK, поразившего публику своим исполнительским мастерством в музыкальном сопровож­дении Казахского государственного фольклорного ансамбля «Астана сазы».

Открыла концертную программу композиция Исы Байзакова «Желдірме» в исполнении Нурболата Арзамасулы, Биржана Айтахмета и Айдоса Саниязбека. Ее воодушевляющий вокально-инструментальный настрой вызвал живой отклик публики – зрители не скупились на эмоции.

Надо сказать, вся программа была очень грамотно выверена. Вслед за задорной песней градус напряжения несколько снизил размеренный и мелодичный русский народный танец: в плавном хороводе величественно плыли красавицы-сударушки. Дальше последовали корейские, украин­ские, казахские, уйгурские, узбекские, белорусские, таджикские, немецкие, русские песни и танцы. Поддержать своих коллег по сцене вызвался народный чечено-ингушский ансамбль «Вайнах»: искрометный танец «Барият» стал украшением концерта. Заключительным номером программы стала вокально-хореографическая постановка «Сені сүйемін, Қазақстан» в исполнении всех участников праздничного концерта. Постановка символизирует сплоченность и согласие этносов Казахстана, живущих под единым шаныраком.

– Очень гармоничную программу представил сегодня ансамбль песни и танца BIRLIK – в ней столько всего яркого, красочного и разного! Но в этом разноцветье и многоголосье и есть душа нашего народа, объединенного общей историей и судьбой. Наша сила в единстве, оно является основой наших успехов, побед и процветания, – говорит член АНК Бауыржан Альтеев.

В числе почетных гостей концерта, организованного Министерством культуры и информации, были заместитель председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Марат Азильханов, вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов, депутаты Парламента РК Магеррам Магеррамов, Николай Арсютин, Марат Башимов, Наталья Дементьева, Олжас Куспеков, представители государственных органов, руководители и члены республиканских этнокультурных объединений, общественных структур АНК.

Напомним, мультинациональный коллектив BIRLIK был создан в 2024 году при Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой в целях сохранения и продвижения культурного наследия народов мира, популяризации традиционной музыки и танцев. В составе коллектива – представители различных этносов, что придает постановкам ансамбля аутентичность и уникальность.