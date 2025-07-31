В ВКО обследовали моренные озера
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В горных районах Восточно-Казахстанской области имеются 144 моренных озера из них 30 расположены в окрестностях города Риддер, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
Специалистами ВК филиала Казселезащиты МЧС РК проведено наземное обследование 5 моренных озёр высокогорных хребтах бассейна реки Тургусун. По результатам обследования установлено, что уровень воды в озёрах соответствует норме, водоудерживающие перемычки находятся в стабильном состоянии.
- Селевая обстановка cтабильная, угроз не выявлено. Экстренных мер по опорожнению и понижению уровня воды в озерах не требуется» - отметил руководитель ВК филиала «Казселезащита» МЧС РК Ербол Бекпаев.