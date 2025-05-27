Подготовка резервистов проводится под общим руководством акима области Ербола Карашукеева, а непосредственное кураторство над ней осуществляет его первый заместитель Нуржан Календеров. По традиции на протяжении 10 дней участники учения находятся в условиях учебно-боевых действий.

Прием и распределение мобилизационного ресурса – важная задача, которая задает темп проведению сборов в целом. Командованием бригады территориальной обороны предусмотрены все необходимые элементы: информирование об обстановке и предстоящих задачах, регистрация участников сборов, выдача личных средств защиты и обмундирования… От того, насколько хорошо поставлена организация этого этапа, зависит, как быстро военнообязанные будут введены в строй.

– На начальном этапе важно отработать взаимодействие. Это касается как местных исполнительных органов, так и органов военного управления, а также представителей Вооруженных Сил. Мы стараемся отрабатывать все задачи так, как это может и должно быть в реальных условиях. Вопросы мобилизации, отработанные сейчас, помогут выработать четкий алгоритм действий на случай необходимости в будущем, – подчеркнул командир бригады территориальной обороны области подполковник Данияр Муратбеков.

Призванные на сборы военнообязанные граждане зачислены в состав батальона территориальной обороны, который в особый период будет отвечать за охрану важных объектов и обеспечение жизнедеятельности своего района.

Участникам учения предстоит пройти практический курс военной подготовки на полигоне Айша-биби. Он включает в себя занятия по огневой подготовке со стрелковым оружием, изучение и отработку тактики действий, распределение боевых обязанностей. Практические занятия и проживание участников сборов в полевых условиях помогут возобновить и усовершенствовать навыки, полученные ими когда-то при прохождении срочной воинской службы, или при обучении на военной кафедре. Также среди военнообязанных есть те, кто раньше не служил, но является годным к военной службе.