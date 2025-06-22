В регионе реализуется инвестиционный проект по производству кормовой муки для крупного и мелкого рогатого скота. В качестве сырья будут использоваться зерно пшеницы, ячмень и кукуруза, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Проектная мощность нового завода составит 120 000 тонн готовой продукции в год, что позволит значительно увеличить объёмы производства высококачественных кормов в регионе и снизить зависимость от импорта комбикормов.

Стоимость проекта составляет 980 млн тенге. Ввод в эксплуатацию производственной линии запланирован на начало марта 2026 года.

Ожидается, что запуск предприятия окажет положительное влияние на развитие животноводства, создаст новые рабочие места и укрепит производственный потенциал агропромышленного комплекса Жамбылской области.