В Жамбылской области запустят завод по производству кормовой муки

Сельское хозяйство
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В регионе реализуется инвестиционный проект по производству кормовой муки для крупного и мелкого рогатого скота. В качестве сырья будут использоваться зерно пшеницы, ячмень и кукуруза, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Проектная мощность нового завода составит 120 000 тонн готовой продукции в год, что позволит значительно увеличить объёмы производства высококачественных кормов в регионе и снизить зависимость от импорта комбикормов.

Стоимость проекта составляет 980 млн тенге. Ввод в эксплуатацию производственной линии запланирован на начало марта 2026 года.

Ожидается, что запуск предприятия окажет положительное влияние на развитие животноводства, создаст новые рабочие места и укрепит производственный потенциал агропромышленного комплекса Жамбылской области.

#технологии #Жамбылская область #кормовая мука

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