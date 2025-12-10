Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО

У села Подстепное Теректинского района ЗКО на 265-м километре автодороги «Актобе – Уральск – граница РФ» введен в эксплуатацию инфраструктурный объект республиканского значения – первая в регионе двухуровневая транспортная развязка по типу «Клеверный лист», сообщает Kazpravda.kz

Работы по ее возведению начались два года назад, стоимость составила около 30 млрд тенге. В сутки этим участком дороги, соединяющим города Актобе, Аксай и границу с Россией, пользуются до девяти тысяч водителей. Работы по благоустройству завершат уже в следующем году.

Строительство данного дорожного узла проведено в рамках реконструкции трассы «Подстепное – Федоровка – гр. РФ» протяженностью 144 километра. На сегодняшний день 72 километра дороги полностью отремонтированы и открыты для движения транспорта. Эти работы были выполнены АО «КазАвтоЖол». Реконструкция оставшихся 72 километров дороги осуществляется при содействии компании КПО b.v. Полное завершение проекта ожидается в следующем году.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивает важность модернизации транспортно-логистической сферы, рассматривая ее как один из ключевых инструментов укрепления национальной экономики. Новая развязка позволит эффективно регулировать транспортные потоки и значительно повысит безопасность и удобство передвижения. Это важный шаг, который укрепит связь нашей области с другими регионами страны и Российской Федерацией, а также расширит экономическое сотрудничество, – отметил аким области Нариман Турегалиев.

В текущем году в регионе завершены основные дорожные работы на 260 км автодорог республиканского значения, включая также капитальный ремонт автодороги «Униге – Бисен – Сайхин» на участке 103 км и средний ремонт 21 км подъезда к селу Хан Ордасы и 64 км автодороги «Актобе – Уральск». По всем указанным участкам движение официально открыто.

Председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев подчеркнул, что завершенные работы являются важной частью системной модернизации дорожной отрасли:

– Мы открываем движение по участкам, которые существенно изменят транспортную доступность региона. Каждый километр новой дороги – это новые возможности для развития экономики, бизнеса, туризма и повышения уровня жизни людей. Мы также приступили к реконструкции контрольно-пропускного пункта «Сырым» в районе Байтерек, который станет современным логистическим хабом международного уровня.

В числе крупных проектов, реализуемых с этого года – средний ремонт автодороги Атырау – Уральск протяженностью 180 км. На данном направлении запланированы работы по усилению основания, обновлению покрытия и повышению уровня безопасности, что позволит значительно улучшить межрегиональное сообщение и сократить время в пути.

Завершенные и вновь запущенные проекты формируют прочный фундамент дальнейшего социально-экономического роста Западно-Казахстанской области, укрепляют ее роль в национальной транспортной системе и расширяют потенциал международных автомобильных коридоров.