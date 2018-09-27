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В зоне инновационной активности
Интервью вел Досжан Нургалиев
– Научная мысль, вознесшая человечество на уровень современного самосознания, продолжает задавать верный курс «ковчегу» мировой цивилизации, – говорит он. – И покуда прозорливая наука способна определять в миражах будущего контуры технологических перспектив, человечество не утратит присутствие духа даже перед лицом всевозможных глобальных угроз. При этом вопрос о том, кто будет завтра продавцом, а кто – покупателем новых технологий, актуален не только для нынешних лидеров мирового рынка технологий, но и для развивающихся экономик, формирующих в этой области собственный задел возможностей на будущее.