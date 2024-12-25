Вайнеру Туребаеву суд отказал в УДО

Он не возместил ущерб по гражданскому иску

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В Турксибском районном суде Алматы рассмотрено ходатайство Мейржана Туребаева о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Алматы

Туребаев осужден приговором Алмалинского районного суда Алматы от 23 июня 2023 года за создание и руководство финансовой пирамидой к 5 годам лишения свободы.

Общая сумма гражданского иска – 814 120 806 тенге, судебные издержки в виде госпошлины – 8 060 602 тенге.

Приговор вступил в законную силу 1 февраля 2024 года.

В ходе судебного заседания суд также установил, что осужденным не возмещен ущерб по гражданскому иску, что является одним из основных критериев для удовлетворения ходатайства о замене наказания на более мягкое.

«Учитывая все обстоятельства, после тщательного исследования судом материалов личного дела М.Туребаева, постановлением суда в удовлетворении ходатайства было отказано», – заключили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.