Вайнеру Туребаеву суд отказал в УДО

Суд
889
Гульмира Кунапия
корреспондент

Он не возместил ущерб по гражданскому иску

Фото: Фото: t.me/patriot_patriot

В Турксибском районном суде Алматы рассмотрено ходатайство Мейржана Туребаева о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Алматы 

Туребаев осужден приговором Алмалинского районного суда Алматы от 23 июня 2023 года за создание и руководство финансовой пирамидой к 5 годам лишения свободы.

Общая сумма гражданского иска – 814 120 806 тенге, судебные издержки в виде госпошлины – 8 060 602 тенге.

Приговор вступил в законную силу 1 февраля 2024 года.

В ходе судебного заседания суд также установил, что осужденным не возмещен ущерб по гражданскому иску, что является одним из основных критериев для удовлетворения ходатайства о замене наказания на более мягкое.

«Учитывая все обстоятельства, после тщательного исследования судом материалов личного дела М.Туребаева, постановлением суда в удовлетворении ходатайства было отказано», – заключили в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, 1 февраля суд рассмотрел апелляцию осужденных вайнеров Туребаева и Шерниязова. Постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.  

#суд #финпирамида #Туребаев #УДО

Популярное

Все
Тепло и свет – без дефицита
СВМДА: на пути эволюционного развития
Для повышения независимости судей
Залог уважения и достоинства
Указ Президента Республики Казахстан
В доход государства взыскано 52 млрд тенге
Вместимость имеет значение
Наградили сильнейших
Все лучшее – детям!
Расследование крушения самолета ведется согласно международным стандартам
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 60-НП
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 27 декабря 2024 года № 59-НП
Сабырхан и Кызайбай – лучшие боксеры страны
ESG-инструменты меняют работу крупных предприятий
И птица Самрук, и новогодняя бабочка
Выпускники журфака КазНУ вручили новогодний подарок студентам
Поликлиники и больницы получили неотложки
Письма Морозу на почту ношу
Солидарность братских народов
Фронтовик, академик Зулхарнай Сеитов отметил 102-ой день рождения
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Как за неделю изменились цены на продукты питания в РК
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
В области Жетісу еще 57 семей справили новоселье
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Обманувшую дольщиков почти на 4 млрд тенге иностранку экстрадировали в Казахстан
В Казахстане завершена уборка сахарной свёклы
Теракт в Магдебурге: Токаев выразил соболезнования
Мажилисмен возмутился иностранным происхождением лайнеров Air Astana
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Вдохновлять собственным примером
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Деликатесы по скромной цене

Читайте также

Замглавы филиала «КазАвтоЖола» осудили в Жамбылской области
Медсестра обманула пациентов на 8 млн тенге в области Жетісу
Судебный процесс по делу о наркотиках показали молодежи Сар…
Астанчанин обманул родственников жены и знакомых на 57 млн …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]