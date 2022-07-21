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Президент , Международное сотрудничество
Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Токаев

Сегодня важнейшей миссией Центральной Азии является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в условиях геополитической турбулентности и неустойчивости мировой экономики встреча глав государств Центральной Азии демонстрирует сплоченность стран ЦА, свидетельствует об общем стремлении к совместному противостоянию новым вызовам и угрозам.

«Особый характер наших отношений закреплен в принимаемом сегодня уникальном по своему содержанию и исторической перспективе Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем пятистороннем стратегическом партнерстве», – выразил уверенность Глава государства.

Он заверил, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене.

«Сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики», – обозначил Президент РК.

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