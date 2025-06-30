На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске подписали два ключевых соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также ЕАЭС и Монголией, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли и интеграции РК

Как отметили в Минторговли и интеграции РК, новые договоренности обеспечивают поэтапную отмену пошлин на широкий спектр товаров и открывают дополнительные возможности для казахстанского экспорта.

В рамках Соглашения ЕАЭС с Объединенными Арабскими Эмиратами достигнута договоренность об отмене ввозных таможенных пошлин в отношении 85% товаров во взаимной торговле на бессрочной основе. Отмечается, что помимо стандартных положений в сфере регулирования торговли между сторонами, Соглашение ЕАЭС-ОАЭ также включает в себя продвинутые нормы по развитию взаимодействия в сферах электронной торговли, отраслевого сотрудничества, малых и средних предприятий и др. При этом отмена ввозных таможенных пошлин будет осуществляться постепенно в течение различных переходных периодов в целях поэтапной либерализации взаимной торговли.

В свою очередь, Соглашение между ЕАЭС и Монголией представляет собой временное соглашение с ограниченным товарным охватом и закрепляет преференциальный режим торговли в отношении 367 товарных позиций ключевого экспортного интереса каждой стороны. Отмечается, что Соглашение ЕАЭС-Монголия заключено на три года с возможностью дальнейшего продления на трехлетний период по договоренности сторон.

В рамках установления преференциального торгового режима с ОАЭ, казахстанские экспортеры получают возможность беспошлинно поставлять такие товары, как мясо КРС и МРС, мясо птицы, молочная продукция (молоко, йогурт, сыры), яйца, мед, овощи, бобовые (горох, фасоль), яблоки, зерновые (пшеница, ячмень, овес, рис), мука, злаки, растительные масла (подсолнечное, рапсовое), кондитерские изделия и шоколад, соки, воды и др., а также продукцию химической промышленности (полимеры, изделия из пластмасс), удобрения, краски, бытовая химия (мыло, моющие средства), продукцию деревообрабатывающей и легкой промышленности (ткани, трикотаж, одежда), металлургическую продукцию (ферросплавы, прокат из железа, прутки, уголки, трубы, металлоконструкции и изделия из черных и цветных металлов), машины и оборудование, трансформаторы, провода и др.

В рамках Соглашения с Монголией бизнес получит возможность осуществлять по сниженным ставкам ввозных таможенных пошлин или беспошлинно, в том числе в рамках тарифных квот, поставки таких товаров, как зерно (пшеница, ячмень, кукуруза), мясо птицы, молочная продукция (йогурты, сыр, масло), мед, растительные масла (подсолнечное масло), сахар, шоколадно-кондитерские изделия, хлебобулочная продукция, воды, соки, джемы, алкогольная и табачная продукция и др., а также металлургическая продукция (ферросплавы, прокат, прутки, трубы), трансформаторов, транспортных средств (локомотивы, автомобили), продукции химической промышленности (полимеры, изделия из пластмасс) и др.

Таким образом, заключение соглашений о свободной торговле с данными партнерами расширяет сеть преференциальных торговых соглашений Казахстана, тем самым диверсифицируя экспортные направления. Установление беспошлинного режима торговли создаст благоприятные условия для наращивания экспорта казахстанской продукции на рынки стран-партнеров и станут значительным шагом в укреплении торгово-экономических отношений.

По данным Минторговли, товарооборот между Казахстаном и ОАЭ за I квартал 2025 года составил 55,6 млн долл. США, что на 48,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (37,4 млн долл. США).

Товарооборот между Казахстаном и Монголией за I квартал 2025 года составил 30,1 млн долл. США, что на 2,6% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (29,3 млн долл. США).