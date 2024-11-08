Важны не аппараты – люди!

Сегодня отмечается Международный день радиологии и День рентгенолога. Для медицины открытие явления радиоактивности обернулось не просто появлением новой дисциплины, а стало настоя­щим прорывом в области диагностики целого комплекса заболеваний и травм, а впоследствии и метода терапии.

В далеком 1990 году приступила к работе врача-рентгенолога Тазагуль Уалихановна Зейнулина. И с тех пор все свои силы и знания отдает на благо пациентов.

– У моего отца был двоюродный брат, уже тогда известный в Целинограде хирург. В те времена профессия врача была очень уважаемой, и даже просто поговорить с доктором, услышать от него слова поддержки – дорогого стои­ло, – вспоминает наша героиня.

По-детски восхищаясь дядей-доктором, после школы она решила поступать в Целиноградский государственный медицинский институт. А уже курсе на пятом куратор группы Любовь Сергеевна Летникова увлекла ее и еще двух однокурсников рентгенологией. Преподаватель убедила в том, что для женщины эта специальность очень комфортна – нет ночных дежурств, короткий рабочий день. И сейчас наша героиня весьма благодарна учителю, ведь эту работу она полюбила, можно сказать, с первого взгляда.

В 1988-м Тазагуль Зейнулина поступила в клиническую ординатуру по рентгенологии при ЦГМИ и через два года по направлению попала в первую городскую больницу, где и работает по сей день. Родные, конечно, поначалу опасались, мол, небезопасно, наверное. Но считалось, что облучение здесь минимальное, а плюсы комфортной работы значительно перевешивали.

С 1992 по 2005 год Тазагуль Уалихановна выполняла обязанности внештатного городского рентгенолога. С переездом столицы в 1998 году, динамичным развитием города, ростом населения, масштабным строительством медицинских объектов требовалось все больше подготовленных специалистов в радиологии. Совместная работа с профессорами Жангали Хамзабаевичем Хамзабаевым и Раушан Ибжановной Рахимжановой в этом направлении давала плоды.

Уже в 1994 году подающего надежды специалиста назначили на должность заведующей отделением лучевой диагнос­тики. Тогда она и представить не могла, что спустя каких-то 30 лет с помощью методов лучевой диагностики можно будет не просто ставить диагнозы, но и лечить. Например, сегодня в ее клинике есть целое отделение рентгенохирургии, где лечат острокоронарные синдромы, аневризмы сосудов и многое другое.

Завотделением организовывала и принимала участие в работе многочис­ленных симпозиумов и конференций, приглашала ведущих российских радио­логов на мастер-классы. Постепенно к допотопным рентген-аппаратам в больнице прибавились аппараты УЗИ, а затем и КТ, МРТ, и ей пришлось осваивать и развивать эту службу. В дальнейшем врач высшей квалификационной категории Тазагуль Зейнулина проходила специализацию в различных медицинс­ких учреждениях России, Казахстана, Германии, Австрии.

В 2011 году многопрофильная городс­кая больница № 1 переехала в новое просторное здание, оснащенное современным оборудованием. Клиника экстренная, и отделение лучевой диаг­ностики, в котором насчитывается порядка 60 сотрудников, работает круг­лосуточно, предоставляя услуги КТ, МРТ, УЗИ, ЭхоКГ. Здесь можно пройти полный чекап организма. Нагрузка колоссальная!

– Любой поход к врачу начинается с анализов крови, рентгеновских либо УЗИ-исследований, их комплекс зависит от предварительного диагноза. Например, возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии разные, – рассказывает Тазагуль Уалихановна. – Диагностика – основа лечения. Но надо понимать, что мы даем лишь заключение. Диагноз на основе собранного анамнеза, лабораторных данных, клинической картины ставит лечащий врач.

Отличник здравоохранения восхищается тем, как далеко вперед шагнула медицина. В Астане, например, уже есть портативный аппарат КТ, который можно брать с собой в реанимацию или на выезд. Если изначально КТ-аппараты были шестишаговыми, то теперь на 32, 64, 128 и 240 срезов! На таких многослойных снимках сложно что-то пропустить. Однако все же нужен грамотный специалист, который сумеет правильно прочитать и интерпретировать показатели машины.

– Большую помощь оказывают контрастные исследования. По своим свойствам контрасты максимально безвредны для организма. Хотя первое время они давали осложнения, аллергии, долго выводились, – объясняет Тазагуль Уалихановна. – Контрастируем мы через сосуды, для КТ вводим йодосодержащие препараты, для МРТ-исследования – гадолиний-содержащие парамагнетики.

Сегодня в Астане успешно применяет­ся ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография) – один из самых информативных методов в ранней диагностике злокачественных новообразований, а также ПЭТ-МРТ – весьма эффективная комбинация исследований. Что касается опасности облучения, то аппаратура уже, по словам специалистов, более совершенная. Например, рентген легких равноценен 15 минутам загара. Но злоупотреб­лять лучевой диагностикой все же не стоит. Каждому пациенту заводится дозовый листок, где отмечаются показатели эффективной дозы данного исследования и все его дополнительные исследования. Причем на более тяжелые исследования обязательно берется информационное согласие.

У относящихся к группе А радиологов, которые работают с рентгеновской трубкой, то есть на рентген- и КТ-аппаратах, есть карманные дозиметры, контролирующие дозу облучения. Они улавливают и вбирают в себя радиацию, а раз в квартал их сдают в специальную организацию, где считывают информацию. В случае превышения дозы, что, впрочем, бывает крайне редко, составляется акт, устанавливается причина и начинается профилактика. Врача могут ограничить в работе или вовсе отправить в отпуск. Сама аппаратура ежегодно проверяется на корректность заданным параметрам. Кроме того, все стены рентген-кабинетов покрывают специальной барито-бетонной штукатуркой или свинцовыми листами, которые защищают от проникновения ренгтен-излучения.

– Сейчас радиология очень популярна среди молодых специалистов. В резидентуру поступают только с высокими баллами. То есть на нашу специальность идут лучшие, настолько востребована радиология, – говорит Тазагуль Зейнулина.

Кстати, на базе отделения проводится обучение и повышение квалификации, и здесь охотно делятся знаниями, ведь радиология развивается семимильные шагами. Но всегда важнее люди, а не аппаратура, уверена наша героиня, уровень их подготовленности, ментальное здоровье, отношение к пациентам.

За 35 лет работы в дружном коллективе первой горбольницы у Тазагуль Уалихановны сложился непререкаемый авторитет. А еще у нашей героини легкий, дружелюбный нрав и удивительное умение ладить с людьми. Сегодня редкий специалист может гордиться такой преданностью и постоянством. О таких обычно говорят: «Человек явно на своем месте». Наверняка, это могут подтвердить и тысячи благодарных пациентов.