Вечная драма, где есть он и она

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Людмила Макаренко

Юбилей прославленной оперной певицы Бахыт Ашимовой отметили, как и положено, на сцене.

В Алматы снова давали «Қыз Жібек». В который раз, начиная с ее премьеры в 1934 году, теперь, наверное, – доподлинно не установить. Есть данные, что еще в 1968-м на сцене Государственного театра оперы и балета состоялась тысячная по счету постановка спектакля.

Впрочем, такого рода статистика особого значения теперь не имеет. «Қыз Жібек» от рож­дения была уготована долгая и счастливая жизнь: опера пережила и своих авторов, и своих критиков, в ней заявили о себе самые яркие звезды национального искусства.

Бахыт Ашимовой в постановках «Қыз Жібек» довелось исполнять две роли – подруги главной героини Дурии и матери ее возлюбленного Толегена. По признанию коллег актрисы, это были яркие и незабываемые образы. Оттого 85-летие Бахыт Ашимовны в КазНТОБ им. Абая решили отметить именно нетленным произведением Евгения Брусиловского.

На сцене театра прошла вся творческая жизнь певицы. Сюда она пришла после Алматинской консерватории в 1962 году, стала ведущей солисткой и служила ему до выхода на пенсию, а после осталась в коллективе в качестве педагога-репетитора. 10 лет назад Бахыт Ашимовой не стало, но она осталась в истории театра и памяти почитателей благодаря неповторимым образам своих героинь из национальных оперных произведений: Карлыгаш из оперы «Абай», Алки из «Курмангазы», Фатимы – «Махамбет», Аналык – «Біржан и Сара», Нурсулу – «Айсулу», Аны – «Алпамыс», а также шедевров мировой классики: Татьяны Лариной в опере «Евгений Онегин», Полины – «Пиковая дама», Сузуки – «Мадам Баттерфляй».

Кроме классического репертуара у Бахыт Ашимовой накопилась своя дискография: в свет вышли несколько песенных альбомов и сборников – оперная дива блестяще исполняла песни и романсы казахстанских композиторов, в том числе Ергали Рахмадиева, Нургисы Тлендие­ва, Шамши Калдаякова.

Обладательница прекрасного голоса – теплого тембра, мягкого и обволакивающего – она покоряла еще и сценическим артистизмом, природным обая­нием, за что снискала поистине народную любовь и популярность. За заслуги в развитии казахского музыкального искусства Бахыт Ашимова удостоена звания народной артистки Казахстана.

У педагога осталось много успешных воспитанников, большинство из них продолжают служить высокому искусству. На представлении в честь юбилея Бахыт Ашимовны партию Камки в «Қыз Жібек» исполнила ее ученица – заслуженный деятель РК Дина Хамзина. Для титулованной солистки это первое исполнение партии матери Толегена. Впервые в роли Карлыгаш, сестры главного героя, вышла и Аяжан Куаншалиева – «серебряный» голос национальной оперы, молодая и очень перспективная певица.

Другие главные роли в постановке исполнили известные солисты КазНТОБ им. Абая Айгерим Шарипбек, Болат Канагатов, Есенгельды Рза, Надия Наденова, Бекзат Абитов, Болат Букенов. По доброй традиции хрестоматийная драма двух влюбленных становится не только благословением для молодых исполнителей, но и испытанием для маститых дея­телей певческого искусства. Все потому, что «Қыз Жібек» – особое произведение, поистине народная опера, которую в нашей стране обожают и знают практически наизусть с младых ногтей.

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