Вечная классика: культовый балет «Лебединое озеро» покажут в Астане

Премьера спектакля состоялась на гастролях столичной труппы в 2017 году, с тех пор постановка неизменно вызывает восторг зрителей и проходит с аншлагом

Фото: пресс-служба театра

На сцене Большого зала «Астана Опера» 18 и 19 января состоится культовый балет «Лебединое озеро» Петра Чайковского – символ академического балетного искусства, сочетающий всеми узнаваемую музыку и хореографию, сообщает Kazpravda.kz

Ведущая солистка театра - заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева 18 января исполнит роли Одетты – нежной королевы лебедей, и Одиллии – ее обольстительной противоположности. В паре с ней выступит солист театра Диас Курмангазы, который представит партию принца Зигфрида.

19 января зрителей ждут дебюты молодой солистки Софии Адильхановой в роли Одетты-Одиллии, и ее партнера артиста балетной труппы Эркина Базарбаева в роли принца. Подготовка к этим партиям – настоящий экзамен для танцовщиков, требующий отточенной техники, актерского мастерства и партнерства.

«Лебединое озеро» требует еще и полной отдачи. Балерина должна изящно передавать движения лебедя, не забывая при этом обо всех сложных классических позициях. Это достаточно трудоемкий опыт, который совершенствуется с каждым выступлением», – поделилась София Адильханова.

История, лежащая в основе постановки, создана на старинной немецкой легенде о принцессе Одетте, превращенной злым колдуном в лебедя. Только любовь и верность могут разрушить заклятие, но предательство обречет ее на вечный плен в облике птицы.

Хореографическую редакцию «Лебединого озера» представила художественный руководитель балетной труппы, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Премьера ее версии состоялась в 2017 году на гастролях театра в Королевском оперном театре Маската. С тех пор спектакль неизменно вызывает восторг зрителей и проходит с аншлагом.

«Этот балет вне времени. Его смотрели наши предшественники, им будут восхищаться наши потомки», – отметила Алтынай Асылмуратова.

Музыкальным сопровождением займется симфонический оркестр театра под управлением маэстро Армана Уразгалиева.