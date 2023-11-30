Вечная классика: премьера балета "Ромео и Джульетта" проходит в Астане

Культура, Театр
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Самая трагическая история любви ожила на сцене театра «Астана балет» на премьерном показе спектакля «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева в хореографии заслуженного артиста России и Республики Татарстан Владимира Яковлева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Игорь Бургандинов

Старинная шекспировская история о противостоянии двух семей, погубившем юных влюбленных, на протяжение многих лет привлекала внимание ценителей искусства богатством противоречивых образов. Впервые балет Прокофьева был поставлен в 1938 году в оперном театре чехословацкого города Брно. Через 2 года на сцене российского Театра имени Кирова в партии главной героини блистала знаменитая балерина Галина Уланова.

С тех пор на театральных подмостках появилось множество постановок, повествующих о любви юноши и девушки из двух враждующих веронских семей. Однако премьеру «нетанцевального» балета изначально даже откладывали и запрещали, считая музыку слишком авангардной и новаторской. 

Артисты театра «Астана балет» в последние годы доказывают, что готовы к смелым экспериментам. Они привнесли в постановку частичку своей индивидуальности, чтобы легендарная история соответствовала духу времени по форме, динамике и эстетике.    В связи с этим балет стал двухактным, что потребовало и некоторых музыкальных изменений.

Спектакль отличается своим выразительным поэтическим языком, вечными темами и изображением юношеских страстей и импульсивных поступков. По словам художественного руководителя театра Нурлана Канетова, классическая история о любви и конфликте между двумя семьями по-прежнему не теряет своей актуальности, сохраняя при этом суть и эмоциональную глубину оригинального произведения Шекспира.

Динамичный спектакль, наполненный страстью, любовью и трагедией, переносит зрителя в изысканную эпоху Ренессанса со старинной мебелью, гобеленами, плотными дорогими драпировками. Обилие массовых сцен, красивые костюмы и декорации и красочная видеографика, созданные с большим вниманием к деталям, позволяют ярко и натуралистично прочувствовать атмосферу и погрузиться в мир переживаний главных героев. 

Заслуженный артист артист России и Татарстана художественный руководитель балета Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля, балетмейстер, автор либретто Владимир Яковлев подчеркнул, что классическая редакция Леонида Лавровского стала своеобразным ориентиром для разных поколений хореографов.  

Несколько лет назад он представил казанской публике одноименный спектакль. Однако в Астане он пересмотрел акценты, мизансцены, учитывая технические возможности столичной балетной труппы, и усовершенствовал постановку. 

Артисты долго репетировали, оттачивали хореографию, актерское мастерство и научились виртуозно фехтовать на рапирах, потому что постановка изобилует эффектными батальными сценами.

Как сообщила народная артистка Татарстана ассистент балетмейстера-постановщика Луиза Мухаметгалеева, в первом акте ярко показано сопротивление враждующих темпераментных итальянских семей Монтекки и Капулетти. По словам Владимира Яковлева, за короткий срок  все исполнители преобразились и раскрылись в своих партиях. Особенно всем запомнились «Танец рыцарей», «Танец с подушками», а за долю эксцентрики в комедийных сценах отвечали шуты.

Знаменитая любовная сцена у балкона, где юные Ромео и Джульетта признаются в любви, вызывает у зрителей приятные воспоминания. Исполнительница партии Джульетты ведущая солистка театра Назерке Аймухаметова показала свою изящность, легкость и грациозность, продемонстрировала танец на бегу. Ее героиня вначале хрупкая, нежная, ранимая девочка, которая потом она взрослеет, встречает Ромео и находит силы бороться за любовь. 

Кроме того, музыка Прокофьева в исполнении симфонического оркестра под руководством главного дирижера театра Армана Уразгалиева передает тончайшие психологические движения человеческой души, богатство шекспировской мысли, страстность и драматизм. 

Из-за ажиотажного спроса на билеты в театре решили организовать показы в течение трех дней. Очевидно, что новый спектакль знаменует собой определенный этап в развитии балетной труппы. Постановка займет особое место в репертуаре театра, поскольку напоминает всем о том, что настоящая любовь сильнее смерти.

#Астана #театр #балет #премьера

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