Верховный суд обязал госорган выплатить Еркебулану Канафину его призовые

Суд поставил точку в деле дзюдоиста Еркебулана Канафина, который выиграл золотую медаль на Сурдлимпийских играх в 2022 году, но не получил за это призовые от государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что Еркебулан Канафин, участвуя в 2022-м году на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии, выиграл золотую медаль по дзюдо в весовой категории - 81 кг. Информация об этом размещена на сайте Международного комитета спорта глухих. Однако в выплате денежного поощрения Канафину профильное министерство отказало. Спортсмен обжаловал отказ в суде.

СМАС удовлетворил иск частично: признаны незаконными действия министерства по отказу в выплате Е.Канафину поощрения, на госорган возложена обязанность выплатить его в установленном размере.

Апелляция оставила решение без изменения. В адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер. Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов.

"По закону о физической культуре и спорте, государственная политика в области физической культуры и спорта проводится на основе принципа приоритетности спорта высших достижений, отстаивающего честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях. Развитием сурдлимпийского движения глухих в Казахстане занимается НСК, входящий в состав Международного комитета спорта глухих (МКСГ) и имеющий исключительное право представлять Казахстан на Сурдлимпийских играх, подавать в МКСГ заявку о кандидате республики на проведение таких игр", - говорится в сообщении.

Однако комитетом и министерством Канафин не был включен в состав сборной команды Сурдлимпийских игр 2022 года, несмотря на требования НСК. Канафин вошел в сборную команду, которую сформировал НСК.

"Чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр, по постановлению правительства, предусмотрено к выплате 250 тысяч долларов США. Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, вправе получить", - сообщили в суде.

Отмечена обоснованность и частного определения (ч.1 ст.270 ГПК). Верховный Суд оставил судебные акты по делу в силе.