​ Вернулись на родину

В соответствии с указанием Президента Касым-Жомарта Токаева 33 человека смогли благополучно вернуться в Казахстан из города Джидды в Саудовской Аравии. Известно, что граждане Казахстана не могли выехать на родину после введения саудовскими властями ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса. Еще двое казахстанцев возвращены в Казахстан из Кувейта. Эвакуация была организована силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил РК.

Эвакуированные граждане выразили благодарность Президенту, Правительству Казахстана, Министерству обороны, Министерству иност­ранных дел и дипломатическим представительствам нашей страны.

Все вернувшиеся на родину чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет. Прибывших ожидают соответствующее медицинское обследование и карантин с соблюдением требований инфекционного контроля. Родственники и близкие уже оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.

В целях обеспечения безо­пасности и здоровья военнослужащих по прибытии в аэропорт Актау была проведена санитарная обработка военного самолета.