Вернулись на родину Свежий выпуск 26 марта 2020 г. 13:27 924 Владимир Осипов В соответствии с указанием Президента Касым-Жомарта Токаева 33 человека смогли благополучно вернуться в Казахстан из города Джидды в Саудовской Аравии. Известно, что граждане Казахстана не могли выехать на родину после введения саудовскими властями ограничительных мер для противодействия распространению коронавируса. Еще двое казахстанцев возвращены в Казахстан из Кувейта. Эвакуация была организована силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил РК.Эвакуированные граждане выразили благодарность Президенту, Правительству Казахстана, Министерству обороны, Министерству иностранных дел и дипломатическим представительствам нашей страны.Все вернувшиеся на родину чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет. Прибывших ожидают соответствующее медицинское обследование и карантин с соблюдением требований инфекционного контроля. Родственники и близкие уже оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода.В целях обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих по прибытии в аэропорт Актау была проведена санитарная обработка военного самолета.