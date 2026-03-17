Весна объединяет сердца

Наурыз
4
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Совет матерей дунганского этнокультурного объединения провел яркое и душевное мероприятие «Наурыз келді ауылға!», посвятив его приходу весны, обновлению и богатству народных традиций.

фото автора

В центре поддержки семьи «Анаға тағзым» сложилась особая атмосфера – теплая, светлая, уютная, наполненная радостью встречи и единением. Среди участников мероприятия были председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Эльмира Мырза-Гали, члены совета, школьники и сотрудники учреждения.

Праздник начался с трогательного обряда көрісу – символа весеннего обновления, искренних пожеланий и добрых встреч. Участники тепло приветствовали друг друга, делясь радостью наступающего Наурыза, а активистки Совета матерей угощали гостей национальными блюдами.

В рамках проекта «Ана көрген» говорили о традиционных женских головных уборах. Особую теплоту мероприятию придало совместное творчество: активистки Совета матерей вместе со школьниками создали коврик с весенним пейзажем – как символ гармонии и преемственности поколений.

– Весна согревает своим теп­лом сердца людей и напоми­нает о том, что там, где есть мир, взаимопонимание и уважение друг к другу, всегда будет место обновлению и развитию, добру и светлой надежде, – сказала Эльмира Мырза-Гали, подчерк­нув значение межэтнического согласия, дружбы и единства, которые остаются прочной основой нашего общества.

Завершением праздника стал кулинарный мастер-класс: представительницы дунганского ЭКО вместе с председателем Совета матерей Республиканского центра дунган Казахстана Сарой Даузовой раскрыли секреты приготовления традиционного блюда томомо. Участники с интересом включились в процесс, а финальная дегустация наполнила зал ароматами национальной кухни и словами благодарности за замечательную праздничную встречу.

#Наурыз #Анаға тағзым #Ана көрген

