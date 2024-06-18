Ветерану выразили огромное уважение

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Портрет на всю стену многоэтажки – такой подарок преподнесли полицейские фронтовику и ветерану МВД Курмату Рахимову в день его 100-летия.

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Курмат Рахимович – живая легенда Восточного Казахстана. На фронте – с 1942 года, участвовал в боях на территории Белоруссии, Прибалтики. Победу встретил в Кенигсберге. После войны окончил военное училище, служил в пограничных частях. С 1955 года – в рядах милиции Восточно-Казахстанской области. Занимал должность заместителя начальника областного управления внутренних дел. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными наградами. Выйдя в отставку, стал активным участником совета ветеранов, написал книгу. Внес большой вклад в создание музея областного департамента полиции.

К 100-летию аксакала полицейские региона приготовили неве­роятно трогательный, эмоциональный подарок – огромный мурал с портретом ветерана в парадной форме. Для него выбрали лучшую локацию – многоэтажный дом на новом широком, хорошо просмат­риваемом проспекте в современном микрорайоне на левом берегу Иртыша. Как рассказала пресс-секретарь департамента Татьяна Карпова, Курмат Рахимович удивился, обрадовался и потом приезжал посмотреть, когда мастера создавали рисунок.

Мурал открыли в день рожденья аксакала. Были цветы, добрые поздравления. Столетний ветеран с достоинством принимал дань уважения, мудро улыбался. Царила самая искренняя, теплая атмосфера.

В регионе с образом Курмата Рахимовича давно связывают лучшие традиции советской милиции. Как отметили присутствующие, в активно растущих микрорайонах в левобережной части Усть-Каменогорска много детей, подростков, молодежи. Глядя на мурал, они будут не только помнить о ветеране, но и с большим уважением относиться к тем, кто сегодня несет службу в рядах казахстанской полиции.

#МВД #ветеран #100 лет #Курмат Рахимов

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