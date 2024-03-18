Видео с избиением школьника прокомментировали в полиции Астаны

Пользователи Казнета просят правоохранителей разобраться в странной ситуации, сообщает Kazpravda.kz
Жительница Астаны сообщила в паблике zhaloby.astana о том, что ее девятилетнего сына во время прогулки во дворе избила женщина, нанося удары по голове и шее.
— Я ожидала услышать что угодно, упал, мальчики избили… Оказывается, на моего ребёнка напала взрослая женщина и избила его кулаками по голове и шее. И не только моего сына била, но и ещё одного мальчика. Даже когда она бросила моего сына на землю, подошла к нему и нанесла ещё несколько ударов... Я написала заявление. Мы сняли побои. У него ушибы мягких тканей, — рассказала женщина.
По её словам, местный участковый пока не нашел злоумышленницу.
В полиции отреагировали на инцидент.
— Установлена личность правонарушителя. По факту избиения детей виновник будет привлечен к ответственности в установленном законодательством порядке. Собранный материал будет направлен в суд, — заключили в пресс-службе ДП Астаны.