Видео с избиением школьника прокомментировали в полиции Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Астаны сообщила в паблике zhaloby.astana о том, что ее девятилетнего сына во время прогулки во дворе избила женщина, нанося удары по голове и шее.

— Я ожидала услышать что угодно, упал, мальчики избили… Оказывается, на моего ребёнка напала взрослая женщина и избила его кулаками по голове и шее. И не только моего сына била, но и ещё одного мальчика. Даже когда она бросила моего сына на землю, подошла к нему и нанесла ещё несколько ударов... Я написала заявление. Мы сняли побои. У него ушибы мягких тканей, — рассказала женщина.

По её словам, местный участковый пока не нашел злоумышленницу.

В полиции отреагировали на инцидент.