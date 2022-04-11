В акимате города Нур-Султана прокомментировали видео с мертвой рыбой в водоёме в Ботаническому саду, сообщает Kazpravda.kz.

Видео и фото с мертвой рыбой в пруду Ботанического сада активно постят в соцсетях и мессенджерах. Жители столицы недоумевают, почему водоем оказался "беспризорным".

Как пояснили в акимате столицы, водоем в Ботаническом саду является искусственным и предназначен исключительно для деятельности поливочной системы, фонтана. Разведение рыб в искусственном водоеме акимат района Есиль не проводит, так как он не предназначен для жизнедеятельности рыб.

"Мальки рыб могли попасть в водоем естественным образом через канал «Нура», откуда подпитывается сам водоем.

При наступлении холодов, учитывая, что глубина водоема от 0,5 до 3,5 метра, водоём полностью промерзает до дна. Так как водоём искусственный, лунки в зимнее время не помогут, водоём не предназначен для жизнедеятельности рыб", – сообщается в аккаунте в Instagram акимата города.

Здесь заверили, что после потепления акимат района проведет очистку водоема.