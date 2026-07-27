Нарушения ПДД участниками свадебного автокортежа пресекли в области Ұлытау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники департамента полиции области Улытау в ходе мониторинга социальных сетей выявили грубые нарушения ПДД, допущенные участниками автомобильного кортежа, организованного в связи со свадебным торжеством, прошедшим в одном из ресторанов поселка Жайрем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

В ходе проверки установлен организатор автоколонны. В отношении него составлен административный протокол.

Кроме того, в результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили 8 транспортных средств, водители которых допустили грубые нарушения ПДД. Все автомобили водворены на специализированную штрафную стоянку.

«В отношении правонарушителей составлено 22 административных протокола. В их числе — за мелкое хулиганство, непристегнутый ремень безопасности водителем и пассажирами, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил эксплуатации транспортных средств, несоблюдение установленных требований при эксплуатации автомобиля, создание аварийной обстановки для других участников дорожного движения, нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения, а также за другие административные правонарушения», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что полиция призывает граждан неукоснительно соблюдать ПДД. Свадебные кортежи, праздничные шествия и другие торжественные мероприятия не могут служить основанием для нарушения закона и создания угрозы жизни и здоровью окружающих.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения полиция на постоянной основе проводит мониторинг социальных сетей и принимает предусмотренные законом меры по каждому факту грубого нарушения ПДД. Каждый нарушитель будет привлечен к ответственности в установленном законодательством порядке.