Троих подозреваемых в незаконном хранении марихуаны задержали в Мангистауской области

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В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасора» сотрудники полиции остановили водителя автомобиля Mercedes-Benz E200 по подозрению в перевозке наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД



По данным ведомства, в ходе проверки транспортного средства были изъяты два полимерных свертка с марихуаной, а также денежные средства в размере более 2 млн тенге.

«По данному факту задержаны трое жителей Мангистауской области. По результатам медицинского освидетельствования у всех троих подтвердился факт употребления марихуаны. По решению суда задержанные привлечены к ответственности и водворены в специальный приемник сроком на 20 суток. Автомобиль Mercedes-Benz E200 помещен на специализированную штрафную стоянку», – проинформировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что по данному факту проводится досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.