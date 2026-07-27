Почти 2 млрд тенге «заработал» костанаец на незаконных операциях с криптовалютой

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

С нарушителя взыскали в доход государства 1,9 млрд теңге  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

14 июля 2026 года вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего жителя Костанайской области, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган региона

Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также  цифровым майнингом, сроком на 7 лет.

В ходе досудебного расследования и судебного разбирательства было установлено, что в период с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance незаконную деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P.

Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и иных лиц. В результате противоправной деятельности он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд теңге, которые с целью сокрытия преступного происхождения размещал на депозитах банков второго уровня.

«По иску прокуратуры области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд теңге. Кроме того, судом конфискованы в доход государства 13,4 млн теңге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США», – сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что Департамент АФМ по Шымкенту проводит расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы. 

 

 

#суд #арест #криптовалюта

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