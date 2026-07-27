Дело о многомиллионном хищении: Генпрокуратура добилась отмены незаконной амнистии в Атырауской области

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Бухгалтер одного из государственных учреждений совместно с руководителем организации в 2023–2024 годах присвоила свыше 88,8 млн теңге бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру



Суд назначил ей 7 лет лишения свободы, но затем применил амнистию и сократил срок до 4 лет 8 месяцев.



Генпрокуратура установила, что амнистия применена незаконно.



По закону наказание за хищение в особо крупном размере может быть сокращено только при полном возмещении причиненного ущерба. Однако осужденная деньги полностью не вернула. С нее также постановлено взыскать свыше 36,8 млн теңге.



Несмотря на это, суд первой инстанции сократил наказание на одну треть, а апелляция не устранила допущенное нарушение.

«По протесту Генпрокуратуры кассационный суд отменил применение амнистии и восстановил первоначальное наказание – 7 лет лишения свободы. Амнистия не может применяться, если установленное законом условие о полном возмещении ущерба не выполнено», – проинформировали в главном надзорном органе.

Напомним, по линии органов внутренних дел амнистия затронула порядка 590 тысяч человек. В отношении них прекращено исполнение более 1,3 миллиона административных взысканий на общую сумму свыше 22 млрд тенге.