Видео задержания с поличным крупного наркоторговца показало АФМ

Задержан житель города Актобе, продававший наркотики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Скриншот с видео АФМ

Досудебное расследование по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотических средств и психотропных веществ проводит Департамент АФМ по Актюбинской области совместно с областной прокуратурой.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с использованием инструментов глубокой аналитики, установлен житель Актобе, занимающийся сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических.

После проведения необходимых следственных действий он был задержан с поличным, а по местам его проживания были проведены обыски, где обнаружены и изъяты синтетический наркотик alpha-PVP, кокаин и наркотические средства каннобиноидной группы», – раскрыли детали дела в агентстве.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В целом, по аналитическим материалам АФМ, за 2022 год изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тысяч покупателей.

«Уважаемые граждане! Убедительно просим обратить внимание на поведение вашего ребенка, цели денежных трат и круг его общения, а также проводить беседы о вреде наркотических средств. Телефон доверия: 8 (7172) 708-478», – обратились к казахстанцам в ведомстве.