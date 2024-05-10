Виртуальный 3D тур по «комфортной школе» запустили для казахстанцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наглядно ознакомиться с месторасположением и наполнением будущих школ, получить ответы на самые распространенные вопросы можно на официальной странице национального проекта «Комфортная школа», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Как сообщается, получить подробную информацию можно на сайте https://jaily-mektep.kz/#about. В трехмерной модели представлены внутренние помещения школ, вплоть до классов, столовых, спортзалов и коридоров.

Отмечается, что изображения максимально приближены к реальности, они позволяют оценить дизайн интерьера, как сочетаются между собой материалы, мебель, декор. Также важно детально рассмотреть школьные помещения.

Кроме того, можно задать интересующий вопрос через форму обратной связи.

«По поручению главы государства для решения вопроса дефицита ученических мест, ликвидации аварийных и трехсменных школ в Казахстане реализуется национальный проект «Комфортная школа». Он подразумевает строительство 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест, из них 217 будут введены до конца этого года, еще 152 школы – в 2025. Ранее Минпросвещения для создания современного эргономичного и безопасного образовательного пространства разработало необходимую нормативную правовую базу, а также установило требования при строительстве школ», – отметили в министерстве.

Принимаются меры по эффективной организации в них учебного процесса, в том числе по подготовке кадров, добавили в пресс-службе.